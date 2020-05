El cinquè Benvinguts a Pagès s'ajorna i es farà el primer cap de setmana d'octubre

La cinquena edició de Benvinguts a Pagès s'ajorna i se celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre. La gran festa de la pagesia catalana s'havia programat, com cada any, per al primer cap de setmana de juny, però la situació actual ha aconsellat l'ajornament d'un esdeveniment que obrirà les portes de les explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres del país. Els visitants seran els protagonistes d'una experiència a través de la qual podran veure com treballen els productors, comprar els seus productes al seu origen sense intermediaris i provar els restaurants de proximitat.

L'organització ha ampliat el termini d'inscripcions perquè productors, elaboradors, ramaders i pescadors s'hi inscriguin i ara tenen temps de fer-ho fins al pròxim 31 de maig. L'esdeveniment també treballa en l'organització de les activitats de lleure que es faran a diferents punts del país i també perfila les rutes de cap de setmana i d'una única jornada.