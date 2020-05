Sant Salvador espera tenir reoberta aquesta setmana l'antiga carretera d'Igualada

Tram de la carretera de Can Maçana que està regulat per semàfors

Sant Salvador de Guardiola té tallada des de fa pràcticament dues setmanes l'antiga carretera que comunica amb Castellfollit i Maians, i d'aquí cap a Igualada i Òdena, però es confia que aquest vial es pugui reobrir ja aquesta setmana, ni que sigui parcialment.

La carretera, que és la C-37z, es va tancar al trànsit al punt quilomètric 85 (a l'alçada del sector de la font Nova) després de les intenses pluges que hi va haver entre el 20 i el 22 d'abril. El motiu és que es va obrir un esvoranc sota la carretera. Un problema que ja s'estava detectant des del temporal Glòria, del gener passat, i que aquell últim episodi va acabar d'agreujar. Diputació de Barcelona, titular d'aquesta via, està portant a terme una reparació integral d'aquest tram, unes obres que han obligat a tallar per complet la carretera en aquest punt. Tanmateix, la previsió és que al llarg d'aquesta setmana ja es pugui reobrir al trànsit, encara que sigui habilitant-hi pas alternatiu. De fet, es tracta d'una carretera de circulació molt interna, ja que és la que va ser substituïda per l'eix Diagonal (C-37) com a connexió principal entre el Bages i l'Anoia.

D'altra banda, i dins també del terme de Sant Salvador de Guardiola i a tocar del de Marganell, actualment té el pas restringit la carretera de Can Maçana (BP-1101), ja que s'hi estan fent treballs de reparació i de reforç de seguretat com a conseqüència d'esllavissades que també es van produir després de les pluges de mitjan abril. En aquest cas, es dona pas alternatiu regulat per semàfors.