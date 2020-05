El Govern estendrà a les 24 hores del dia la gratuïtat de la C-16 com a ronda de Manresa

La Generalitat ha cedit finalment a la que era una de les grans demandes del Bages per a la millora de la connectivitat a la comarca. A partir del proper 1 de setembre, els descomptes que fan que l'autopista Terrassa-Manresa sigui gratuïta en el tram que va des del peatge de Sant Vicenç/Castellbell cap al nord (i a l'inrevés) durant dues franges del dia, tindran vigència durant les 24 hores.

És a dir, si s'accedeix a l'autopista per aquesta barrera i se circula en direcció Berga, o si es ve per la C-16 des del nord i se surt cap a la C-55 en aquest punt, el preu del peatge serà de zero euros a qualsevol hora del dia. Els requisits que sí que es mantenen és que aquestes bonificacions s'apliquen de dilluns a divendres laborables, i que perquè es facin efectius el vehicle que passi per la barrera ha de disposar de teletac o del dispositiu de pagament dinàmic a través del mòbil Satelise.

Aquest compromís ferm, i amb aplicació d'aquí a quatre mesos, l'ha traslladat aquest dijous al matí a representants del Consell Comarcal del Bages i de l'Ajuntament de Manresa el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín. Un compromís que fonts del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat han confirmat a Regió7.

Cal recordar que a la barrera de Castellbell/Sant Vicenç de l'autopista Terrassa-Manresa s'apliquen en aquests moments dos tipus de descompte amb caràcter general (tots ells amb l'ús imprescindible de Teletac o d'una aplicació de mòbil de pagament dinàmic).

D'una banda, des del 1999 hi ha vigents les bonificacions que suposen una rebaixa del 45% sobre les tarifes íntegres, que s'apliquen de dilluns a divendres no festius durant les 24 hores del dia, que es mantenen invariables.

A aquestes s'hi van afegir l'1 de gener del 2016 uns nous descomptes que permeten que entrant a l'autopista des d'aquesta barrera cap al nord (i a l'inrevés) el peatge sigui gratuït. Però en aquest cas, és efectiu només en unes franges horàries, també de dilluns a divendres no festius. En concret, de 7 a 2/4 d'11 del matí i de 5 a 9 de la tarda, que es consideren hores punta). I són aquests bonificacions les que ara es modificaran, per tal que a partir de l'1 de setembre vinent se n'eliminin les franges horàries a les que estaven limitades i tinguin efectivitat durant tot el dia.

Aquesta era una de les peticions més reivindicades en els últims anys pels representants comarcals, mentre no es fa efectiva ni la implantació d'una tarifa general de circulació (el que tècnicament es coneix com a vinyeta) que hauria de comportar una supressió general dels peatges, i també mentre no es fa efectiu el desdoblament del tram sud de la C-55, que és la demanda més històrica.

I és que aquests descomptes que es van començar a aplicar el 2016 (llavors també amb un àmbit territorial inferior a l'actual, que es va ampliar el 2017) i que ara tindran un increment temporal la Generalitat els va posar en marxa com a mesura per restar trànsit a la saturada C-55. Tanmateix, tot i que en aquests quatre anys hi ha hagut un augment d'usuaris de l'autopista en aquest tram, el resultat ha quedat lluny del que s'esperava. I és que el que s'ha produït és un augment general del flux de trànsit en el conjunt d'aquest corredor viari, però la encara n'absorbeix de dos terços, amb mitjanes diàries de més de 30.000 vehicles, per uns 18.000 a la C-16.

En una reunió celebrada el gener passat, els representants de la comarca van tornar a posar entre les prioritats aquesta ampliació dels descomptes a les 24 hores del dia, i el Govern va obrir la porta a estudiar-ho seriosament. Ara hi ha el compromís ferm de fer-ho d'aquí a quatre mesos.