Neix a Cardona un congrés 'on-line' de nivell internacional sobre la felicitat

A Cardona, al Bages, des del confinament, neix el I Congrés Internacional de la Felicitat Online. Una idea que s'engendra al laboratori de l'empresa E2S, amb Dani Sala i Núria Sala, cardonins, a la producció. És un congrés que té un cartell de participació de primeres figures en comunicació i psicologia.

Seran dos dies de sessions programdes per seguir a través de YouTube, i si es participa, fer comentaris a través de Twitter. La proposta és gratuïta, però té patrocinadors, però per destinar els diners que es recaptin a entitats que treballen en programes amb persones vulnerables, com Mensajeros de la Paz, del pare Ángel, i Vulnerables, de sor Lucía Caram.

Els organitzadors del congrés consideren que en aquest moment de crisi i dubte és un bon moment per afrontar el que està passant i, sobretot, sortir de la doble sessió «amb algunes eines per afrontar el futur».

Dani Sala ha explicat que la idea va sortir d'un projecte comú sobre felicitat entre Núria Sala (E2S), Anna Martí (psicòloga a Manresa) i Margarita Álvarez (expresidenta de l'Instituto Coca-Cola por la Felicidad i ara conferenciant i coach). «Estàvem organitzant els premis Hi! Awards per premiar les empreses i institucions que aposten per la felicitat en el treball i el benestar emocional dels professionals, però el coronavirus ens ha canviat els plans i vam pensar que valia la pena reeditar el Congreso Internacional de la Felicidad, on Eduard Punset en va ser l'ànima fa justament 10 anys». La proposta tenia més dubtes entre el grup impulsor que entre els participants, que en rebre la proposta van mostrar tots entusiasme, segons els organitzadors.

E2S ha participat en la creació de l'espai i la producció de l'esdeveniment, de la imatge gràfica, web, xarxes socials, producció i realització de l'acte. Com explica Dani Sala, les noves tecnologies i la situació fan que hi hagi com una màgia que fa que es produeixi un esdeveniment des del Bages que es presenta des de Madrid i es connecta amb llocs que van des de Barcelona fins a Mont-real, Nova York i Ciutat de Mèxic, i alguns altres de ben propers com Manresa, Vic, Viella, Girona, i Conca. Per acabar de reblar el clau en la territorialització de la proposta, Sala explica que la connexió del Youtube LiveStream amb el web es va fer des de Solsona, el disseny des de Sant Fruitós de Bages, i la comunicació a les xarxes socials, des de Vilanova i la Geltrú.

Entre els experts en el tema de la felicitat que seran entrevistats per altres persones populars i conegudes en els seus àmbits socials o esportius destaca Jesús Sánchez Martos, el metge que s'ha po- pularitzat a través de la cadena Tele 5 amb els seus comentaris diaris sobre el coronavirus; Andrés Roemer, un dels grans especialistes en felicitat al món i ambaixador de la Unesco; Lotfi El-Ghandouri, que és el coach del Cirque du Soleil; Inma Puig, que havia estat psicòloga del Barça en l'etapa en què el santpedorenc Pep Guardiola va entrenar el primer equip; Rafael Bisquerra, president de la xarxa mundial d'educació emocional i reconegut internacionalment; Carlos Jean, productor musical i un dels grans artífexs d' Operación Triunfo; Josep Roca, un dels germans Roca, que està entre els millors sommeliers del món; i Edurne Pasabán, la millor alpinista espanyola de tots els temps i la primera dona que va coronar tots els cims de més de 8.000 del món.

I, entre els entrevistadors, hi haurà Martí Saballs, director adjunt d'El Mundo resident a Manresa, la presentadora Sandra Berneda, la popular actriu i presentadora Anne Igartiburu, i l'emprenedor i inversor osonenc Xavier Verdaguer.