Sallent aprova el pla de xoc de 200.000 euros per pal·liar la crisi del coronavirus

El ple municipal de l'Ajuntament de Sallent va donar llum verd per unanimitat a un pla de xoc que inclou un paquet de 200.000 euros en ajuts i accions per a la represa econòmica i per fer costat als sectors de població més vulnerables.

Un pla que -com va avançar Regió7 en l'edició de dimarts- és resultat del treball conjunt entre les tres formacions municipals, ERC Sallent (que governa amb majoria absoluta), Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet i Fem poble, on s'han valorat i recollit les propostes de cada grup per aconseguir votar unànimement el document. Tanmateix, tot i el vot afirmatiu, especialment per part de Fem Poble es va retreure que el paquet de mesures «ha quedat curt» i que queden «al calaix mesures transformadores importants».

L'executiu local va assegurar que se seguirà treballant de forma conjunta en aquestes mesures i en altres que vagin emprenent per tal de pal·liar els efectes econòmics i socials que pugui tenir la crisi sanitària de la Covid-19.

Pel que fa a les mesures socials, s'acorda ampliar les ajudes econòmiques i fer els esforços necessaris per poder atendre totes les demandes de persones i famílies en situació de vulnerabilitat.

També es fa un seguiment setmanal per via telefònica a totes les persones més grans de 65 anys per detectar necessitats i poder-les atendre. El pla també preveu reforçar el Servei d'Atenció Domiciliària si creix la demanda, i reforçar els mecanismes per detectar casos de violència masclista.

L'Ajuntament, a través de serveis socials, també preveu fer un seguiment per garantir que no es produeix cap desnonament, així com cap tall de subministrament bàsic (llum, aigua o gas).

En l'àmbit educatiu, s'ha previst convocar un Consell Escolar Municipal per debatre els efectes de la crisi i poder trobar línies de treball conjuntes per encarar l'estiu i l'inici del curs escolar del setembre. Des de l'àrea de Joventut s'està treballant per preparar un casal d'estiu si la situació ho permet, i preveu bonificacions per aa quelles famílies amb dificultats econòmiques arran de la crisi. A més, s'obriran punts de connexió a Internet en els equipaments municipals i es difondrà la xarxa comuna i lliure guifi.net per a particulars.



Reactivació econòmica

De cara a la reactivació del mercat local, el consistori ha acordat la creació de l'Oficina d'Assessorament per la Crisi de la Covid-19, ubicada al Viver d'Empreses, i que oferirà serveis d'assessorament a treballadors, famílies, autònoms, comerços o microempreses, gestionarà demandes d'ocupació, impulsarà el pla de reconversions de negoci o generar programes de formació per a persones en situació d'atur, entre d'altres.

Es calculen, a més, que un total de 400 professionals els afectarà aquesta crisi econòmica. Per això, i amb l'objectiu de garantir la supervivència de PiMES i autònoms, s'han condicionat uns ajuts econòmics i d'ocupació per imports que oscil·len entre els 1.000 i els 60.000 euros per mantenir el teixit productiu i econòmic local protegit.

També s'ha decidit prorrogar els terminis de pagament dels impostos i taxes de forma esglaonada per tal d'evitar que no hi hagi una pressió fiscal molt forta sobre el contribuent a final d'any i poder donar liquiditat a les persones.

Les mesures socials del pla de xoc també té un apartat per a la cultura, que preveu reprogramar tots els actes de Fàbrica Vella a partir del setembre i potenciar les companyies i artistes locals programant les seves actuacions en festes i esdeveniments.

El regidor de Fem Poble, Guillem Cabra, va posar en relleu que donaven suport al pla de xoc econòmic «per responsabilitat», perquè «és una primera passa per a la reactivació econòmica», però «sense mirada a llarg termini»,

La candidatura municipalista considera que s'han exclòs les propostes que plantejaven canvis de model a llarg termini. Cabra assegurava que esperaven «polítiques d'esquerres i no només de gestió del dia a dia». Per exemple, va dir que «ara més que mai era el moment d'aturar l'externalització dels casals d'estiu, i no serà així».

Segons va explicar el seu portaveu, Fem Poble va elaborar un paquet de 60 mesures, moltes d'elles aprovades en aquest document. La formació, però, lamenta les que s'han exclòs del document. Cita, entre altres, un programa de voluntariat, la creació d'un banc d'aliments «que no es basi en l'assistencialisme», no obligar els treballadors municipals a recuperar hores a causa de l'estat d'alarma, elaborar un cens d'habitatges buits, iniciar un projecte de rehabilitació dels pisos de Cal Bosch i «ampliar les clàusules socials per contractar empreses locals i amb perspectiva de gènere».

Pel que fa a Junts per Sallent, el seu portaveu, David Saldoni, assegurava que «s'ha de treballar al costat de les persones, comerços, persones a l'atur i de totes les entitats», i destacava que és «el pla de tots i això és molt positiu». Saldoni manifestava que «hem d'intentar parar el cop perquè al voltant de 100 comerços han hagut d'abaixar la persiana i ens hem d'adaptar a una nova realitat». I afegia que «el PIB pot baixar el 10% i això no s'ha vist mai, igual que doblar la taxa d'atur. Per tant, aquest pla ha de poder abordar totes aquestes situacions». Des d'aquesta formació asseguraven que «s'han recollit totes les mesures que vam presentar i n'estem contents».

Aquest era el primer ple que l'Ajuntament de Sallent celebrava de forma telemàtica.