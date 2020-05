Sant Vicenç distribueix una seixantena d'ordinadors als alumnes del municipi

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha repartit una seixantena d'ordinadors a alumnes del municipi que no en disposen amb l'objectiu que puguin fer un seguiment del tercer trimestre del curs, que serà telemàtic. El consistori ha fet el repartiment d'aquests aparells de què disposaven les escoles Puigsoler, FEDAC i institut Castellet amb l'ajuda del personal de la Brigada Municipal.

La regidoria d'Ensenyament es coordina amb el departament d'Educació per fer arribar els dispositius a les famílies. Amb aquest enviament, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha completat una primera distribució d'ordinadors, i ja es preveu un segon enviament durant els propers dies als alumnes de l'escola Sant Vicenç i els tres que estan pendents de l'escola Puigsoler, que també rebran els dispositius per poder seguir el curs des de casa sense dificultats.

La regidoria d'Ensenyament de Sant Vicenç es manté en contacte permanent amb els Serveis Territorials del departament d'Educació a la Catalunya Central per fer més àgil la distribució i per buscar les solucions necessàries per assegurar-ne la connectivitat.