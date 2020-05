Els ajuntaments comencen a valorar mesures per obrir les piscines a l'estiu

Mentre s'espera rebre indicacions des de Salut, els ajuntaments ja pensen quines mesures hauran d'aplicar per poder obrir les piscines municipals aquest estiu. Entre aquestes, proposen limitar l'accés només a la gent del poble, fer franges horàries o tancar vestidors per evitar «al màxim» el risc de contagi. Per altra banda, alguns alcaldes consultats no descarten aplicar descomptes per a les persones que estan patint econòmicament per culpa de la crisi de la Covid-19. Tot plegat, asseguren, farà que les piscines siguin encara més deficitàries del que ja ho solen ser. En tot cas, però, consideren que compleixen «una funció social important», sobretot en pobles petits i en el moment actual.

La piscina de Sant Joan de Vilatorrada és una de les més freqüentades del Bages a l'estiu. La proximitat amb Manresa fa que molta gent de la capital hi vagi buscant un espai més tranquil. Aquest any, però, l'alcalde no descarta que s'hagi de limitar l'accés a les piscines i que només hi pugui entrar gent del poble. «És una de les mesures que estudiem, però encara esperem saber quines seran les indicacions de Salut», assegura el seu alcalde, Jordi Solernou.

El batlle té clar que la voluntat de l'Ajuntament és obrir perquè «al poble hi ha molta gent que ho ha passat molt malament, i la piscina compleix una funció social important». En tot cas, opina que obrir al juny «és massa precipitat» i considera que ja s'hauria de fer de cara al juliol en funció de com hagi anat el desconfinament.

Un altre cas és el de la piscina d' Aguilar de Segarra, un petit poble del Bages de poc més de 250 habitants. Les instal·lacions tenen capacitat per a 110 persones i, a l'estiu, hi sol anar gent dels pobles veïns de Fonollosa, Rajadell i Sant Pere Sallavinera. L'alcalde, Pere Aliaguilla, té clar que la piscina és dels veïns, però entén que aquests pobles també en puguin fer ús, ja que la relació és molt estreta durant tot l'any. Tot i això, no està d'acord que pugui venir gent d'altres llocs.

Tot i esperar rebre indicacions per part de Salut, els alcaldes tenen clar que aquest any s'haurà de limitar l'accés i que l'aforament quedarà reduït.

A Castellnou de Bages ja van haver de limitar l'accés a l'equipament l'any passat a causa de l'elevada afluència de banyistes. Amb un aforament màxim de 300 persones, creuen que si s'ha de reduir molt més i, alhora, incrementar les despeses per garantir les mesures de seguretat, «els números encara seran molt pitjors», diu l'alcalde, Domènec Orrit.

Per la seva banda, el municipi de Castellgalí també ha iniciat les gestions necessàries per poder obrir les piscines municipals aquest estiu. L'alcalde de la població, Cristòfol Gimeno, es mostra confiat a poder-les obrir i ha explicat que «el servei de bar de la piscina municipal i el seu control d'accés es farà mitjançant personal contractat pel mateix Ajuntament», ja que a causa de la pandèmia i la incertesa de les condicions per a l'obertura de les instal·lacions no s'ha pogut obrir el procés per l'adjudicació del servei, com es fa habitualment. Ara, el consistori està esperant conèixer, «quines són les normes i les condicions» per poder obrir les instal·lacions, en cas que finalment sigui possible.

Una de les dificultats amb què es troben cada any els ajuntaments per poder obrir les piscines és el fet de contractar socorristes. Costa trobar-ne i aquest any encara no s'ha pogut fer cap gestió en aquest sentit perquè a l'administració local encara no es poden fer contractacions no relacionades amb la pandèmia. Per això, alguns alcaldes creuen que ja és massa tard per decidir que s'obrin.

En el cas de Castellnou de Bages, Òrrit no descarta que finalment no es puguin obrir. A «hores d'ara ja haurien d'estar a punt», assegura. En tot cas, creu que la decisió hauria de ser unànime a tot el país, ja que, en cas contrari, les complicacions a les piscines obertes encara serien més evidents.