Cardona agraeix «la lluita incansable» de professionals i veïns contra la pandèmia

L'Ajuntament de Cardona va voler reconèixer ahir «la constància i la valentia» de professionals i veïns que aquestes darreres setmanes han estat en la primera línia de la lluita contra la Covid-19 en un dels muncipis de la comarca més castigats per l'epidèmia, especialment a la residència de gent gran. Va ser a través d'una declaració institucional consensuada entre tots els grups que l'alcalde, Ferran Estruch, va llegir des del seu despatx en l'inici del primer ple telemàtic d'aquest consistori.

El consistori admet que la crisi del coronavirus ha tingut un impacte «impensable i molt dur, i d'afectació directa a moltes famílies cardonines». Ahir no es va donar cap xifra sobre l'afectació de la Covid-19 al municipi, si bé a la web municipal consta un llistat d'un total de 42 persones mortes al poble des de l'inici de la pandèmia (amb dades des del 22 de març al 3 de maig). En cap cas no consta quantes d'aquestes defuncions es poden atribuir al coronavirus, però es constata un fort augment de la mortalitat al poble, tenint en compte que en tot el 2018 a Cardona van morir 71 persones, segons les últimes dades de l'Idescat.

Estruch va lamentar l'impacte «emocional i físic» que ha ocasionat l'epidèmia al poble, per bé que darrerament es constata «una certa tendència a l'estabilització», gràcies a la «lluita incansable de les persones que han estat a primera línia», fent menció explícita «al personal sanitari, treballadores de la residència, treballadors públics, personal de neteja, botiguers i botigueres, Policia Local, Protecció Civil i Creu Roja». L'alcalde també va posar en valor «la solidaritat i la cooperació mútua» entre cardonins, i la contribució «de joves i grans a frenar l'impacte d'aquesta pandèmia», malgrat que «el virus encara és present i no es pot baixar la guàrdia».

Més enllà de l'afectació que la malaltia està tenint a nivell social, el manifest deixa clar que «som davat d'un repte majúscul com a poble». Davant d'això, Estruch compromet l'Ajuntament «a treballar per pal·liar els efectes del coronavirus i per minimitzar el possible cop que se'n derivi».



Avui, tres minuts de silenci

L'Ajuntament proposa guardar avui tres minuts de silenci per les víctimes i familiars afectats per la pandèmia, en un acte a les 8 del vespre que es convida a seguir des dels balcons. Davant l'Ajuntament, hi haurà representats el govern municipal, els portaveus de tots els grups, i els cossos d'emergència, que inclouen Policia Local, Mossos, Protecció Civil, SEM, Creu Roja, Bombers, i personal del CAP i la residència.