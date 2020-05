El Consell Comarcal diu que és un primer pas positiu, però demana que també s'ampliï als caps de setmana

El Consell Comarcal del Bages valora de manera positiva l'ampliació de la gratuïtat de la C-16 com a ronda de Manresa a les 24 hores del dia. El president del Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages, Eloi Hernàndez, subratlla que «és un primer pas que valorem», però cal continuar treballant per fer més avenços». Així, l'ens comarcal va plantejar ahir i insistirà a la propera reunió amb el Govern que la gratuïtat s'estengui també als caps de setmana i «al tram entre Castellbell i el Vilar i Rubí». A més, es demana que les inversions proposades en el marc de les reivindicacions plantejades a final d'any, entre les quals destaca els nous accessos a l'autopista, el projecte de ronda de Castellgalí a la C-55 i el foment del transport públic, s'estudiïn amb deteniment i es puguin incloure al pressupostos del 2021. També es demana una gestió i anàlisi clara de les dades dels fluxos de trànsit per poder plantejar les mesures més efectives de descongestió de la C-55. La presidenta del Consell Comarcal del Bages, Estefania Torrente, va expressar la importància «que el departament concreti les dades actuals dels fluxos de trànsit de la C-55 i la C-16 per avaluar amb major exactitud si les mesures preses fins ara aconsegueixen traspassar part del trànsit de la carretera a l'autopista».