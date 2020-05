No Més Morts a la C-55 diu que la Generalitat amplia les bonificacions a la C-55 per ajudar als comptes «gens favorables» d'AUTEMA

La plataforma No Més Morts a la C-55 considera la decisió de la Generalitat d'aplicar la gratuïtat de la C-16 les 24 hores dels dies laborables als vehicles que la utilitzin coma ronda de Manresa com una "formula a la desesperada per intentar incrementar el transit" de l'autopista. En un comunicat, consideren que aquest augment de les bonificacions -avançat ahir per Regió7-, és una forma d'arreglar els comptes "gens favorables" de la concessionària, AUTEMA. També alerta que "si la fórmula s'amplia als caps de setmana, els milions que sortiran dels pressupostos de la Generalitat encara seran molt superiors".

Comunicat de No Més Morts a la C-55



Serà casualitat que ahir la Generalitat anuncies que partir del proper 1 de setembre, els descomptes que fan que l'autopista Terrassa-Manresa sigui gratuïta en el tram que va des del peatge de Sant Vicenç/Castellbell cap al nord (i a l'inrevés) durant dues franges del dia, tindran vigència durant les 24 hores.

Potser no creiem en les casualitats, si pensem que ahir també es van publicar els comptes del primer trimestre de FERROVIAL, gens favorables respecte a AUTEMA, segons les seves dades incloses en els comptes, el Tràfic a la C-16 (IMD) a març del 2019 data de tancament del seu primer trimestre era d'una mitjana de 20.209 vehicles/dia en el mateix període d'aquest 2020 ha sigut de 16.329 vehicles/dia, el que comporta una pèrdua de pas del 19, 2%.

Davant d'aquest primer trimestre tant desastrós amb la pèrdua del 19,2% de transit, s'entén perfectament aquestes noves i més grans bonificacions que surten dels pressupostos de la Generalitat, una formula a la desesperada per intentar incrementar el transit a la C-16. Cal recordar que dies enrere, les concessionàries d'autopistes demanaven allargament de concessions per la pèrdua de transit, cosa que no van aconseguir, però pel que sembla la Generalitat ha resolt incrementat les bonificacions per tal que circulin més vehicles per l'autopista C-16.

Des del Decret 161/2015 de 14 de Juliol, van variar els termes de les compensacions que feia la Generalitat (amb els nostres diners) a Ferrovial/Abertis des de l'any 1999, la qüestió era doncs incrementar les bonificacions, per tal que circulessin més vehicles per l'autopista i més guanys per AUTEMA, un fet que no ha acabat de funcionar mai, per més que han intentat de totes les formules possibles, traslladar transit de la C-55 a l'Autopista, no desdoblant els trams ja projectats, fent que una carretera de la xarxa bàsica com és la C-55 que uneix dues províncies la vulguin convertir en una carretereta quasi rural, malgrat els seus 36.000 vehicles/dia, amb unes obres del tot insuficients i només recomanades per carreteres amb un màxim de 20.000 vehicles/dia, res a veure amb el transit suportat per la C-55 .

Ara, per tal que circulin més vehicles per la C-16, més bonificacions! Si amb les bonificacions vigents fins l'actualitat l'any 2018 és van pagar quasi 28 MILIONS D'EUROS, amb aquestes noves bonificacions, quants milions més pagarem cada any tots els catalans i catalanes amb els nostres impostos amb l'increment de bonificacions?. També cal aclarir que serà amb Teletac o amb "Satelise" un sistema amb molts errors, res a veure amb la gratuïtat a l'autopista AP-7 de la ronda de Girona sense cap restricció de pagament.

Si, aquesta formula s'amplia als caps de setmana, com volen els alcaldes de la comarca, els milions que sortiran dels pressupostos de la Generalitat encara seran molt superiors, i més si tenim en compte que l'excusa de la Conselleria de Territori de la Generalitat, és que per duplicar els carrils de la C-55 no hi han diners.