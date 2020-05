S'obre una possibilitat de retorn per als santpedorencs atrapats a Cuba

A la parella santpedorenca Joan Antoni Rodríguez i Nieves Camejo se li ha obert una possibilitat de retorn de Cuba cap a Catalunya: l'ambaixada i el consolat espanyol a Cuba els ha comunicat que el ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació els posava un avió de repatriació de la companyia Iberia. Ahir, havien d'iniciar la tramitació amb l'esperança que serà per a ells una de les places de l'avió. Rodriguez i Camejo intentaven tornar de l'illa des de fa més de dos mesos.

La parella de Santpedor, que actualment viu a Tarragona, va rebre la notícia amb una «gran il·lusió», perquè vivien amb molta angoixa la situació, de moltes peticions amb respostes sempre negatives durant aquest temps perquè les autoritats espanyoles a Cuba consideraven que ja s'havien fet prou ofertes per a la repatriació abans que es tanqués l'espai aeri per als vols comercials.

Durant aquest temps, els santpedorencs i un nombrós grups de catalans i espanyols que volien tornar no han estat rebuts per cap autoritat política i han trobat com a única resposta la que els han donat els funcionaris o el cònsol a través de mitjans electrònics. De fet, la comunicació oficial és un tuit del consolat espanyol en què es pot llegir: «L'ambaixada d'Espanya a Cuba i el consolat espanyol a l'Havana informen que s'ha contractat un vol per part del ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació, operat per Iberia, que volarà de l'Havana a Madrid el proper 17 de maig». I en la mateixa piulada adverteixen que «serà l'únic vol de repatriació per als nacionals espanyols atrapats a Cuba que tenen residència a Espanya. No hi haurà més vols. El cost del bitllet serà de 400 euros».

Amb l'espai aeri tancat per als vols comercials, llogar un avió de repatriació era l'única solució per poder fer el retorn d'aquest grup de ciutadans residents a l'Estat Espanyol. A part de la parella de Santpedor, també hi ha 8 alumnes de l'Escola d'Art i Direcció de Cinema de Cuba que són catalans i havien expressat la voluntat de tornar al seu país. En aquest conflicte, a part del consolat i l'ambaixada, els catalans també han tingut el suport del delegat de la Generalitat a Mèxic, Lleïr Daban.

Nieves Camejo, que té els fills a Catalunya i que aquests dies ha viscut en una petita casa de la seva germana a l'Havana, va comunicar amb Regió7 a última hora de dimecres a la nit per expressar la seva felicitat. Les condicions de vida a l'illa s'havien complicat en les darreres setmanes perquè hi havia dificultat per accedir a comprar els aliments i l'aigua. Es formen llargues cues i la varietat d'aliments és molt limitada. Nieves Camejo va advertir que el preu que se'ls ha donat, però, aquestes 400 euros per bitllet, pràcticament es duplicarà quan s'hi comptin les maletes, que van a part. Camejo i Rodríguez eren a l'illa participant en una formació de teràpies de medicina natural.