Calaf destina 55.000 euros per combatre els efectes de la crisi

L'equip de govern de Calaf ha acordat destinar una partida de 55.000 euros del pressupost municipal a les despeses d'urgència per atendre persones vulnerables, reactivar l'economia local i combatre la pobresa i desigualtat. Aquesta partida inclou beques wifi amb la finalitat de garantir dret a l'educació de tots els infants, subvencions per al teixit productiu, autònoms i comerços, ajuts amb material de prevenció per l'atenció directe dels comerços i ajuts a les famílies més vulnerables. Les bases per sol·licitar aquests ajuts s'aprovaran al proper Ple municipal previst per aquest mes.

La Covid-19 ha generat fins ara múltiples actuacions de l'Ajuntament, segons han explicat fonts de la institució, bona part de les quals vinculades a la part social de l'emergència. Des dels Serveis socials s'ha atès a les persones vulnerables i a la població de risc, augmentat les ajudes per a subministraments, productes farmacèutics, serveis funeraris o aliments. Pel que fa a la l'atenció a la gent gran del municipi, s'ha augmentat la teleassistència, potenciant les trucades i seguiment a les persones majors de 65 que viuen soles. També s'ha fet un seguiment telefònic i assistencial de les persones usuàries del Centre de Dia.

En l'àmbit econòmic s'han fet accions per escoltar i oferir suport al teixit productiu i comercial del municipi i s'ha assessorat empreses i emprenedors per fer tràmits i orientat a persones amb ERTO o situació d'atur.