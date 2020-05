El Consell del Bages destinarà 450.000 euros a professionals, microempreses i cooperatives

El Consell Comarcal del Bages té a punt un paquet d'ajudes de 450.000 euros per a professionals, microempreses i cooperatives del territori que s'hagin vist afectats per la Covid-19, tal com va informar aquest dimecres al Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages, que es va dur a terme de manera telemàtica.



L'import de la subvenció serà igual per a totes les persones beneficiàries i tindrà un import mínim de 300 euros i un màxim de 1.000 euros fins a un màxim de 1.500 persones. L'objectiu és facilitar, en la mesura del possible, la continuïtat de l'activitat econòmica del territori a partir del moment en què el teixit empresarial afronti l'obertura dels seus establiments.



Es podran acollir a aquestes ajudes professionals autònoms, microempreses amb un màxim de sis persones treballadores, cooperatives amb el mateix nombre màxim de persones treballadores corresponents a un ampli ventall d'activitats com comerç, restauració, educació, cultura, habitatge, activitat física, estètica o oci, entre d'altres. Les sol·licituds s'hauran de presentar a través de la pàgina web del Consell Comarcal del Bages a final de maig. El termini de presentació serà d'un mes aproximadament.



En paral·lel, les alcaldesses i alcaldes també han plantejat recuperar una nova convocatòria del projecte Rubik, que promou la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat social.