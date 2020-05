El Govern posa l'ampliació del pont de Cabrianes entre les obres immediates

La Generalitat ha situat el projecte d'ampliació del pont d'accés al nucli de Cabrianes (Sallent) entre les obres d'execució immediata. Aquesta actuació és una de les que el Govern ha inclòs a la llista d'un centenar d'obres d'infraestructures que s'han de reactivar, després d'aixecar la suspensió de l'execució de projectes de la Generalitat del seu sector públic, suspensió decretada el 27 de març per pal·liar els efectes de la pandèmia del coronavirus. Aquest llistat fa referència essencialment a treballs que ja s'estaven materialitzant sobre el terreny, però també s'hi han inclòs els d'aquest pont d'accés, que abans de l'estat d'alarma ja estava a punt d'iniciar-se.

Aquesta actuació ha d'afavorir la seguretat i la fluïdesa en la conducció, atès que l'amplada actual de la calçada impedeix el pas d'un vehicle per cada sentit simultàniament, la qual cosa fa que quan en coincideixen dos, un d'ells s'hagi d'esperar en un extrem i cedeixi el pas a l'altre.Segons el projecte que va presentat el departament de Territori, es preveu que es dobli l'amplada del pont, dels 6 metres actuals als 12 metres previstos, per acabar configurant una calçada de dos carrils i una vorera per al pas de vianants i també de ciclistes. A més de l'eixamplament de l'estructura, les obres inclouen la rehabilitació del pont, de 73 metres de longitud, i l'adequació dels trams que hi entronquen. En total, l'obra abastarà uns 300 metres de longitud de la carretera B-430, que, en aquest àmbit, té un trànsit d'uns 7.200 vehicles diaris.

La solució tècnica adoptada consisteix en l'eixamplament del pont actual mantenint l'estètica del pont en arc antic, i afegir-hi un arc central que aportarà més resistència per a l'increment de càr-regues que suposa l'ampliació, sense modificar l'aspecte i configuració estructural longitudinal del pont i sense interferir en la llera del riu. Aquesta opció permet conservar l'estructura actual, que data de la primera meitat del segle XX i és una mostra de la tradició dels primers ponts en arc de formigó armat.

El pont d'accés a Cabrianes ja va néixer estret, i això hi ha dificultat històricament la circulació, mentre que les diverses mesures que s'han intentat portar-hi a terme per mirar de regular-la no han acabat de funcionar. Després de la seva reconstrucció, acabada la guerra civil, el pont ja tenia una vorera per als vianants, que els vehicles trepitjaven per poder passar alhora en cada sentit de la circulació. Per tal d'evitar l'encreuament, es va instal·lar un semàfor que hi donés pas alternatiu, però va ser objecte de bretolades i sabotatges, i es va acabar traient. Finalment, es va optar per posar unes baranes que separessin les voreres de la calçada, i donar preferència de pas amb l'actual se-nyalització vertical.