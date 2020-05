Els mercats setmanals recuperen el pols

Els mercats setmanals van recuperant la vida, que no la vitalitat. Tot i que en alguns municipis aquests tradicionals espais de venda ambulant s'han mantingut semiactius (només amb les parades de producte alimentari) al llarg d'aquest període d'excepcionalitat que va començar el 14 de març, a la majoria els Ajuntament han optat per aturar-los per complet temporalment.



Aquesta setmana, però, coincidint amb l'activació d'alguns serveis dins l'anomenada fase zero del desconfinament, alguns d'aquests mercats setmanals s'han tornat a posar en marxa, tot i que amb moltes limitacions i mesures extraordinàries. Aquest ha estat el cas, per exemple, del de Sant Joan de Vilatorrada, que ho va fer dijous, i del de Sant Vicenç de Castellet, que ho va fer ahir.



En el primer només s'hi va permetre la instal·lació de parades de productes d'alimentació (bàsicament eren de fruita i verdura), mentre que en el segon, a banda d'aquest sector (que incloïa fruita i verdura, embotits, pastes i dolços i xurreria) també se n'hi va permetre una de drogueria. Aquesta limitació va reduir a menys de la meitat el nombre de parades habitual, de manera que es disposava un espai molt més ampli per a la mobilitat i per afavorir el distanciament social.



I el que era coincident tant en un mercat com en l'altre era la valoració dels paradistes, que la situació que els ha generat aquest estat d'excepcionalitat suposava «un cop molt dur».



Així s'expressava, per exemple, Abdelilah Sakr, de Santa Margarida i els Monjos, que posa parada de fruites i verdures en diferents mercats simultanis i que dijous atenia al de Sant Joan. Sakr detallava que, abans de l'estat d'alarma, aquesta simultaneïtat li permetia fer parada a un total de 27 mercats setmanals, mentre que en aquest moment «se m'ha reduït a cinc».



Calculava que les vendes li havien caigut «el 90%», i explicava que, tot i que tenia una parada ben proveïda i que en el nombre de mercats s'ha reduït considerablement, «el producte que portem habitualment ara costa molt de trobar».



En aquest sentit, explicava que «per molt que diguin, a Mercabarna hi ha un volum força més baix de producte del que és habitual. Allà n'hi arriba molt de l'horta d'Andalusia, i com que ara costa de trobar temporers perquè hi ha les fronteres tancades, també costa molt de collir aquest producte i fer-lo arribar als majoristes. I això fa que sigui bastant més car. Tot és una cadena».

Guants i gel desinfectant



Totes les parades instal·lades al mercat santjoanenc tenien guants i gel a disposició dels clients. En el cas d'Abdelilah Sakr, fins i tot va fer una disposició especial de la seva. Va dividir-la en dos espais confrontats, deixant un passadís central, i va disposar un punt d'entrada i un de sortida. A l'entrada hi va posar gel desinfectant i guants.



En aquest mateix mercat, el també paradista Antonio Véjar explicava que no havien fet una aturada total, durant aquestes setmanes d'estat d'alarma, «però pràcticament».



Dels cinc mercat setmanals als que aquests paradistes acudeixen habitualment, «al llarg d'aquest mes i mig ens hem quedat només amb un. Just per anar mantenint una dinàmica».



En canvi, un altre dels paradistes de fruites i verdures deia que «tot i que en aquestes setmanes hem tingut actiu algun dels que anem habitualment, hem optat per una aturada total perquè encara ens sortien menys els números, i en el nostre sector és molt complicat fer una bona rotació del producte si no tens mercats a diari».



Aquest dijous van retornar al de Sant Joan, «perquè sembla que ara sí que es van reactivant en general i que podrem cobrir força bé la setmana».

Dispositiu especial



Rosa Garcia, que ahir tenia parada a Sant Vicenç, explicava que «com tothom, hem hagut de prendre mesures i canviar hàbits». Un dels més importants, «el fet que en els mercats i a la parades de fruita la gent està molt acostumada a remenar i anar-se posant ell mateix el producte, i ara els demanem que no ho facin i que ja els servirem nosaltres. Això ens dóna més feina». Aquest mercat de Sant Vicenç es va fer ahir al lloc habitual, la plaça Clavé, però amb un dispositiu especial. A banda de limitar el nombre i la tipologia de parades, es van disposar totes en un mateix sentit (de manera que no estiguessin confrontades i que així quedessin uns passadissos amplis per als compradors), es va envoltar tot l'espai de tanques habilitant un únic accés d'entrada i un altre de sortida per controlar l'aforament dins de la plaça.