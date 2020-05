Sant Fruitós facilitarà als bars i restaurants doblar l'espai per a les terrasses

Els establiments de restauració de Sant Fruitós de Bages que disposin de llicència de terrassa, podran fer ús del doble de la superfície que habitualment utilitzen, un cop el municipi passi a la fase 1, on està permesa l'obertura d'aquest servei. Aquesta mesura permetrà, segons els consistori, que aquest tipus de comerç no vegi reduït el seu aforament per atendre clients per la normativa que regula l'aforament en un 50% de la seva capacitat.



Segons fonts municipals, aquesta nova regulació es durà a terme sense petició prèvia per part dels restauradors i per tant, no caldrà realitzar cap tràmit burocràtic. Per tal de regular aquests espais al municipi, l'Ajuntament farà arribar un plànol a tots els bars i restaurants que disposin de llicència de terrassa per tal de fer-los coneixedors de l'espai del qual disposen un cop estigui permesa la seva obertura. El consistori ja va anunciar l'anul·lació de la quota de terrasses fins a l'abril del 2021.



D'altra banda, l'Ajuntament de Sant Fruitós ha anunciat que dotarà el Pla de Reactivació Econòmica del municipi amb 300.000 euros més que s'afegeixen als 700.000 ja anunciats. Aquesta ampliació del fons per fer front als efectes econòmics generats per la pandèmia aniran destinats a ajudar al comerç local i als autònoms i les microempreses.



Concretament es destinaran 200.000 euros a microcrèdits per a autònoms i microempreses que hagin patit una davallada de la seva facturació arrel de la pandèmia de la Covid-19. Els altres 100.000 aniran destinats a ajudes al comerç local per tal de cobrir despeses per l'adaptació dels establiments en la seva reobertura al públic. Cada comerç podrà disposar de fins a 600 euros per cobrir despeses de compra de material i adopció de mesures exigides per protegir-se de la Covid-19, que no haurà de retornar. Els microcrèdits seran d'imports de fins a 2.000 euros i es retornaran durant l'any 2021 sense interessos.



El consistori ja va posar en marxar un fons de 700.000 euros pel Pla de Reactivació Econòmica del municipi per tal de donar suport a persones a l'atur, afectades per un ERTO i autònoms, ajuts en vals de compra pel comerç local i una ampliació de les ajudes per a serveis socials.