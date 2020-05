Un arbre caigut talla la carretera entre Sant Joan de Vilatorrada i Fonollosa

La carretera BV-3008 que uneix les poblacions de Sant Joan de Vilatorrada i Fonollosa ha estat tallada a l'alçada del punt quilòmetric 4, dins del terme municipal d'aquesta segona població, a causa de la caiguda d'un arbre. Dotacions dels Bombers i els Mossos d'Esquadra han acudit a l'indret per donar suport al treball dels tècnics del servei de manteniment de carreteres de la Diputació de Barcelona.

Les fortes pluges que estan queient en diferents punts del país, i especialment a la Catalunya central, han provocat la caiguda d'un arbre que, talment com una barrera, ha impedit a partir d'aleshores la circulació. Les forces de seguretat han rebut l'avís a les 12 h del migdia i, des d'aleshores, s'està treballant per restablir la circulació. No obstant això, aquesta tasca implica una certa complexitat perquè hi ha involucrats alguns fils de serveis.

L'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, ha explicat a aquest diari que no es té constància de cap altre incidència durant la jornada d'avui, però «fa pocs dies ja en van caure alguns altres amb la ventanda». Per aquest motiu, «com a ajuntament demanarem que es revisi bé i es faci el manteniment de la franja de seguretat tallant els arbres que suposen un perill».