Les intenses pluges i el desembassament de la Baells fan créixer els rius

Els rius i les rieres baixen cabalosos. El Llobregat, especialment, perquè a les intenses pluges caigudes durant tot el diumenge, en alguns punts molt intenses, s'hi ha sumat que l'ACA va haver d'iniciar el desembassament de la presa de la Baells. L'embassament ha rebut una important quantitat d'aigua i es trobava la tarda de diumenge als seus límits. A última hora del vespre, no es té coneixement que el riu hagui sortit de mare en cap punt.

Els ajuntaments de la vora del Llobregat han rebut la notificació de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a primera hora de la tarda d'aquest diumenge. L'alerta ha fet que tots estiguessin pendents de l'evolució de la progressiva crescuda del riu. L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, i l'alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, han explicat que el riu ha crescut, però menys que l'última vegada i no ha superat el limits. D'altra banda, l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanès, ha decidit tancar "per prevenció" el camí de Sant Bent als Tres salts. "És una mesura per evitar que hi hagi un accident en una zona molt concorreguda per gent que hi va a caminar i a fer exercici", ha assegurat Batanès. També l'alcalde de Navarcles, Josep Maria Feliu, ha estat al cas durant la tarda de l'evolució del riu, i de Calders, que a vegades també els ha donat algun ensurt. Aquest diumenge, però, ha pujat el nivell "sense sortir de mare", ha especificat.

En el seu comunicat, l'ACA diu que hi podria haver problemes puntuals, però que no creu que hi hagi d'haver inundacions importants. S'està a l'espera de l'evolució de la precipitació.

Durant el dia hi ha hagut importants precipacions, sobretot a la zona de capçalera del Llobregat. A Bagà, hi han caigut 67,4 litres/m2 de pluja, a la Pobla de Lillet, 61 l/m2, a Sallent,, ja més avall, 52 l/m2, i a Berga i Manresa, 37,4 l/m2 i 31 l/m2 respectivament.