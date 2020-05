Les defuncions al Bages per la Covid-19 ja superen les de l'Anoia

Les defuncions al Bages per la Covid-19 superen, per primera vegada, les de l'Anoia. Segons les dades del Departament de Salut, d'aquest dimarts al matí, el Bages porta acumulats 473 decessos, un més que l'Anoia. Les dues comarques segueixen sent, conjuntament amb el Berguedà, les que tenen una taxa de mortalitat per habitant més elevada de tot el país. A Osona, el Berguedà i el Moianès la xifra també ha crescut en les darreres hores, mentre que al Solsonès segueix sent la gran excepció de la Catalunya Central. Entre les sis comarques, la xifra de morts contagiats pel virus és de 1.387 persones.

El Bages és la comarca de la Catalunya Central que acumula més defuncions. En aquests moments, segons les dades de Salut, acumula 474 defuncions. Això implica que la taxa de mortalitat per habitant és manté com la tercera més alta de Catalunya, amb 26 defuncions per cada 10.000 habitants. Per contra, els ingressos hospitalaris es mantenen a la baixa. Dilluns, per primera vegada, es va baixar dels 100 ingressos. Hi ha 96 pacients amb la covid-19 entre Sant Andreu, l'Hospital de Sant Joan de Déu i el Centre Hospitalari.

A l'Anoia, la xifra de defuncions ha crescut considerablement en els darrers dies en confirmar-se positius que estaven pendents de resultats. El mapa de Salut comptabilitza, a hores d'ara, 473 defuncions. Això implica que la taxa de mortalitat per habitant segueix creixent i l'Anoia és manté com la comarca catalana amb més morts per habitant, amb un total de 39 per cada deu mil persones.

Un total de 110 persones han mort al Berguedà des de l'inici de la pandèmia i la comarca segueix sent la segona de Catalunya amb més morts per habitant –quasi 28 de cada 10.000 persones. No obstant això, seguint la tendència de la resta de la Catalunya Central, les hospitalitzacions es mantenen a la baixa. Les últimes xifres de l'Hospital de Sant Bernabé de Berga, d'aquest dilluns, indicaven que hi ha 27 pacients ingressats amb el virus.

Pel que fa a Osona, les darreres informacions apunten al fet que ja són 303 les defuncions registrades amb la covid-19. Les morts han crescut considerablement aquests dies –fa una setmana exactament eren 249- ja que també s'han inclòs decessos anteriors sospitosos que ara s'han pogut comptabilitzar. Pel que fa als pacients ingressats, segons dades del Consorci Hospitalari de Vic la tendència segueix anant a la baixa. Dilluns hi havia 92 persones. Per contra, a 462 ja se'ls ha donat l'alta.

Al Moianès la xifra de decessos positius en coronavirus també ha crescut i ja s'han registrat 25 des de l'inici de la pandèmia. Amb una població total de poc més de 13.000 habitants, això fa que ja se situï entre les comarques catalanes amb una mortalitat més alta -18 de cada 10.000 persones.

El Solsonès, en canvi, continua sent l'excepció de la Catalunya Central, i no ha sumat més decessos. Només s'han registrat dues defuncions des de l'inici de la pandèmia, fet que fa que, amb una població similar a la del Moianès, sigui una de les comarques catalanes amb menys mortalitat per la covid-19 per habitant.