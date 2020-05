Navàs aprova un pressupost del 2020 marcat per la disminució d'ingressos

L'Ajuntament de Navàs ha aprovat en un ple telemàtic extraordinari el pressupost per a l'exercici del 2020 amb els vots favorables dels dos grups de l'equip de govern (CUP i ERC) i els de JxCat, a l'oposició, i l'abstenció del PSC, també a l'oposició. Els comptes d'enguany ascendeixen a 8,5 milions euros, amb una considerable disminució respecte de l'exercici del 2019.

La reducció del pressupost, que és del 12,26 % en comparació amb el de l'any passat, està marcada, en gran part, per la disminució d'ingressos. En aquest sentit, les contribucions especials disminueixen en 320.000 euros; les transferències de capital baixen 474.412,62 euros, pendents de confirmar diversos ingressos per part de la Diputació de Barcelona (meses de concertació, catàleg de serveis i plans d'ocupació) i la Generalitat de Catalunya (PUOSC).

D'altra banda, els passius financers es redueixen en una xifra de 551.454,69 euros per la disminució de la previsió de demanda de crèdit.

D'altra banda, les inversions ascendeixen a 888.371,06 euros, que corresponen al 10,44% del total del pressupost. Entre les inversions previstes destaquen la reforma de la residència (227.609,40 euros), la rehabilitació de l'escorxador (100.000 euros), la instal·lació de plaques fotovoltaiques i la substitució de la teulada de fibrociment a l'Escola de Música (63.125,19 i 48.400 euros), la instal·lació destinada al tractament de bioresidus i compostatge (36.109,95 euros) i l'Àrea d'emergència de Palà de Torroella i Castelladral (30.000 euros).

Segons el consistori, són uns pressupostos «en què ja es dona per descomptat que s'hi hauran de fer diverses modificacions de crèdit, atesa la situació actual a causa de la Covid-19». D'entrada, però, hi ha una partida de 50.000 euros per a ajuts al comerç local.

Afectació de la Covid-19

Just començar el ple, l'alcalde de Navàs, Salvador Busquets, va voler adreçar unes paraules als veïns i veïnes exposant tot el que s'ha viscut al municipi des de l'inici de l'estat d'alarma, en el que el batlle va definir com «els dies més complicats dels que portem de legislatura». També va voler tenir un record, en nom de tot l'Ajuntament, als familiars i amistats de les 41 persones que han perdut la vida durant aquest període, una bona part atribuïbles a la Covid-19, i entre les quals hi ha 21 avis i àvies de la residència.

Sobre la residència, Busquets va afirmar que «és l'episodi més dolorós d'aquesta crisi per a tots els representants de Navàs», i és que el 6 d'abril hi havia hagut 3 defuncions i semblava que la situació estava controlada, però en poc més d'una setmana es van multiplicar les defuncions fins a arribar a les 21 actuals. D'altra banda, l'alcalde de Navàs va assenyalar el que considera que ha marcat l'evolució de la crisi de la Covid-19 al municipi, el tancament del Centre d'Atenció Primària del poble.

Per últim, va voler tenir unes paraules d'agraïment a tot el personal de la residència, així com als treballadors i treballadores de l'Ajuntament i al regidors i regidores de la corporació, que durant aquests dies estan al peu del canó per fer front, des de tots els àmbits, a la crisi de la Covid-19.

Finalment, Busquets va apuntar que l'equip de govern de l'Ajuntament de Navàs continuarà treballant per aconseguir les eines i els mecanismes per encarar la crisi econòmica i social derivada de la crisi del coronavirus. El ple es va fer telemàticament, amb el suport del Consell Comarcal del Bages i dels serveis informàtics de l'Ajuntament.