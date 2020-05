Una empresa santvicentina estampa camisetes amb els missatges d'ànim a malalts i sanitaris

En el moment de màxima intensitat de la batalla contra la pandèmia de la Covid-19, la Fundació Althaia de Manresa va posar en marxa una campanya destinada essencialment a fer arribar missatges d'ànim i suport als pacients ingressats aïllats i també als professionals sanitaris.

Aquell «Posem-hi paraules», que és com es va batejar la iniciativa que demanava sobretot la complicitat dels infants, ha anat agafant cos al llarg de les setmanes de confinament en multitud de missatges, plasmats sobretot en dibuixos i escrits carregats d'optimisme, agraïment i de contingut encoratjador.

Ara, una empresa bagenca fa possible que el «Posem-hi paraules» també es tradueixi en una samarreta personalitzada i, al mateix temps, solidària, ja que una part dels diners que es recaptin aniran a la Fundació Althaia. Xasem és una empresa familiar de Sant Vicenç, amb botiga a la plaça de l'Ajuntament (actualment tancada al públic per l'estat d'alarma), que es dedica a l'estampació de productes personalitzats.

La iniciativa que ha impulsat permet que qualsevol persona pugui enviar el seu dibuix d'ànim davant de la pandèmia, que li serà imprès en una samarreta blanca, on també apareix el logo d'Althaia amb el lema del «Posem-hi paraules». La mecànica és senzilla. A través de la web de l'empresa (xasem.com), s'omple un formulari i s'envia el dibuix. L'usuari rep una imatge del muntatge perquè vegi com queda, es posen d'acord amb la talla, i al cap de pocs dies li arriba a casa per missatger la samarreta estampada. El preu és de 16 euros (si l'enviament és al Bages o al Berguedà) i el 25% de l'import és el que es destina a la Fundació Althaia.

Xavier Serran, propietari de Xasem, explica que la idea va sorgir perquè «nosaltres tenim una filla de tres anys, que, com tots els nens i nenes que estan fent aquest gran esforç d'estar confinats, busquen activitat constant i nosaltres li anem buscant motivacions. Com que a la nostra empresa ens dediquem als productes personalitzats, li proposàvem que, si feia un dibuix, després en faríem una samarreta. I un dels que va fer va ser un arc de Sant Martí, que volia estampat amb purpurina.

Justament en aquest context, hi afegeix, «vam llegir la notícia que Althaia havia posat en marxa la campanya 'Posem-hi paraules', perquè la gent pogués fer arribar dibuixos i missatges al personal sanitari i als malalts ingressats. Llavors ens vam dir que el que estava fent la nostra filla, de fer uns dibuixos que es convertissin en samarretes personalitzades, ho podíem fer extensiu a molta més gent i lligat a aquesta iniciativa. Que el dibuix de cadascuna d'aquestes persones que hi volgués participar fos un missatge d'ànim, una samarreta solidària i, alhora, un trofeu que només tindrà ell o ella».

Xasem ja ha col·laborat en ocasions anteriors amb Althaia, «i d'aquí va sortir la idea i ens vam posar en contacte per fer aquesta campanya, per no trepitjar res i per poder disposar de la seva imatge. Ens van dir que endavant, que encantats per fer possible tot el que sigui llançar missatges positius».

L'empresa ja ha tingut un nombre important de peticions des que va posar en marxa la iniciativa i la va començar a promoure per xarxes socials. Xavier Serran subratlla que no és una campanya només pensada per als nens, sinó que també és oberta als adults: «És una campanya pensada per a tothom, perquè és una manera de, entre tots, fer servir els recursos dels quals disposem per ajudar i col·laborar amb els veritables herois del segle XXI, com són els sanitaris».

Serran explica que «a nosaltres ens ha permès sentir-nos actius en aquest temps de confinament, i alhora col·laborar en aquesta situació, ja que en un confinament tens molt temps per pensar. És important sentir-nos actius, i poder ajudar. Perquè el fet en si de tenir activitat és gairebé més maldecap que benefici, ja que has d'engegar maquinària per unes peces. Però ara el més important és mantenir el to i poder donar un cop de mà».