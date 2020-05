Sant Fruitós donarà planter d'albergínia blanca per tal de recuperar aquest cultiu

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages treballa, des de fa 3 anys, per recuperar el cultiu de l'albergínia blanca, una varietat d'aquesta hortalissa que sempre havia format part del rebost de la majoria de les llars del Bages. Per aquest motiu, repartirà planter de forma gratuïta al mercats del nucli i de Torroella de Baix.

El consistori ha impulsat diverses iniciatives per recuperar el cultiu de l'albergínia blanca i per a potenciar-ne la seva cuina. Avui, al mercat municipal sota el Cobert de la Màquina de Batre i demà al mercat de Torroella de Baix, es repartirà, de manera gratuïta, planter per a les persones que estiguin interessades a cultivar aquest vegetal.

L'Ajuntament repartirà un planter per persona des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia fins a exhaurir existències. Les persones que disposin d'hort poden passar a recollir el planter, que hagin encarregat prèviament, de 9 a 11 del matí. L'albergínia blanca és una varietat originària del Bages, que s'havia deixat de cultivar i des de fa una anys la comarca treballa per recuperar-la.