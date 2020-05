Castellbell destina 50.000 euros a microcrèdits per a comerços, pimes i autònoms

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar destinarà una partida de 50.000 euros a ajudar comerços, petites i mitjanes empreses i professionals autònoms davant la situació de crisi actual ocasionada per la Covid-19. Per altra banda, el consistori ha decidit traslladar els pressupostos de Resistents, Vilart i part de la festa major a ajudes de 1.000 euros en forma de crèdit a retornar en tres anys sense interès.

Els microcrèdits aniran destinats a les microempreses, pimes, comerços, professionals autònoms i persones físiques i jurídiques amb seu fiscal a Castellbell i el Vilar, les activitats de les quals hagin quedat suspeses per l'estat d'alarma com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. També se'n podran beneficiar en el cas que la seva facturació hagi baixat un 50% o més en relació amb la mitjana de la facturació del semestre anterior i per la mateixa causa que l'anterior.

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Castellbell vol afavorir la reactivació econòmica de l'activitat comercial del municipi. La sol·licitud de les ajudes s'ha de fer a través de la pàgina web www.castellbellielvilar.cat.