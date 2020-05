L'oposició de Sant Joan lamenta que el govern retardi l'aprovació d'un pla de xoc

Els grups municipals d'ERC, Junts per Catalunya i Compromís amb Sant Joan, a l'oposició de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, lamenten que l'equip de govern del municipi retardi dues setmanes més el debat en Ple sobre la posada en marxa d'un pla de xoc local per mitigar l'impacte social i econòmic de la Covid-19, així com una comissió per debatre'l amb els agents econòmics i socials del poble.

Segons les tres formacions, el ple extraordinari que van sol·licitar per posar en marxa una comissió ciutadana que debati el pla de xoc no se celebrarà fins al 28 de maig, després de la decisió de l'equip de govern de no convocar-lo dins el termini legal de 15 dies. Els grups creuen que «davant el fort impacte que està tenint la pandèmia sobre les famílies i el teixit econòmic és imprescindible i urgent aprovar mesures per superar la greu crisi que patim, i acordar-les amb la ciutadania». Amb aquest objectiu les tres formacions, amb més d'una quarta part dels regidors i regidores, van sol·licitar la celebració d'una sessió monogràfica per debatre i aprovar mesures concretes.

Fruit de la decisió de l'equip de govern aquesta sessió no se celebrarà en el termini de 15 dies, però amb les garanties que ofereix la llei de règim local quedarà automàticament convocada per al 28 de maig. ERC, Junts i Compromís lamenten la decisió, la troben «absolutament incomprensible» i es pregunten si «no és prou dura la situació i les conseqüències com per posar fil a l'agulla a un pla de xoc de manera urgent».