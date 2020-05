Personatges de Sant Joan City animaran dissabte una festa per seguir des del balcó

L'entitat El Sidral, encarregada de la Festa Major Infantil (FMI) de Sant Joan, ha preparat per a aquest dissabte, 16 de maig, a les 5 de la tarda, un acte festiu adreçat a infants i veïns en general i per seguir des de balcons, finestres i terrats. Es tracta del Cercabalcons, una cercavila amb personatges de la festa de Sant Joan City, que es desenvoluparà sota unes estrictes mesures de seguretat i distanciament. Per això es demana que ningú no surti al carrer, i en canvi, es proposa engalanar baranes i finestres amb objectes, peces de roba i decoracions diverses que combinin el verd, el blau, el groc i el vermell, els colors de la festa.

Sonarà la música de la festa per Ràdio Sant Joan, i la idea és recór-rer tot el poble. Es muntaran tres equips, cadascun amb un vehicle amb el seu xofer, una plataforma mòbil, un generador d'electricitat i un equip de so amb un tècnic, acompanyats d'un o dos personatges de la FMI i membres de la Policia Local i Protecció Civil.