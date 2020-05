Sant Fruitós celebrarà el ple municipal presencial, però finalment tancat al públic

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages haurà de celebrar finalment a porta tancada el ple municipal que l'equip de govern (Gent Fent Poble) ha convocat per a aquest dijous a les 7 de la tarda, i que es farà de forma presencial per part de l'alcalde i regidors. De manera excepcional, s'ha convocat al pavelló municipal d'esports (i no al saló de sessions, com és habitual) precisament per disposar del màxim espai per poder mantenir les distàncies sanitàries.

La primera intenció de l'executiu local, però, era amb l'ús del recinte esportiu la ciutadania pogués accedir-hi i seguir en directe la sessió. Finalment, però, però no es permetrà l'assistència de públic en directe al recinte. El fet que el municipi no hagi passat a la fase 1 de desconfinament no permet realitzar aquest tipus de sessions amb presència de públic al recinte.

Les persones interessades en seguir en directe el ple municipal podran fer-ho per streaming a través de la APP mòbil municipal i a la web www.radiosantfruitos.cat.

Com a novetat, l'Ajuntament de Sant Fruitós també retransmetrà el ple amb imatges en directe a través del següent enllaç que es trobarà disponible a la portada de la web municipal: https://streaming.aistechnology.es/sfb/200513