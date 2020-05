Monistrol de Montserrat fa pública la suspensió de la festa major d'enguany

L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat ha fet pública la decisió de suspendre la celebració de l'edició d'enguany de la festa major d'estiu. Una decisió, «per precaució», motivada per la situació d'excepcionalitat que ha generat la crisi de l'epidèmia del coronavirus. La festa major monistrolenca estava marcada en el calendari del 22 al 26 de juliol.

Fonts de l'Ajuntament han posat en relleu que «seguim apostant per la cultura i les festes, i és per aquest motiu que durant el tercer trimestre de l'any, quan s'esperen condicions més òptimes, ampliarem el programa cultural i festiu per tal de donar suport a aquest sector». Al llarg de les darreres setmanes s'han anat fent públiques les suspensions de successives festes majors previstes per als mesos de maig, juny i juliol, a mesura que s'anava veient l'escenari de la pandèmia, començant per la de Balsareny i seguint, entre d'altres, per les de Santpedor i Sant Vicenç.