Sant Joan anuncia un pla de manteniment d'espai públic després de la paralització

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha anunciat la represa de diferents obres que la situació d'excepcionalitat per l'epidèmia del coronavirus va obligar a aturar, i un pla de xoc per al manteniment d'espais públics, que també s'han vist afectats.

Entre les obres actives que van quedar temporalment ajornades hi havia el condicionament del canal de la zona esportiva i la seva reconversió en pulmó verd, i diverses intervencions en millores del clavegueram, i també a les piscines municipals.

El regidor d'Urbanisme, Obres i Serveis, Marc Barons, ha explicat que en les properes setmanes posaran en marxa un pla específic per a una neteja a fons de tots els espais verds i urbans del poble. «Hi ha molts carrers on la manca de pas de gent i vehicles ha fet que sortissin herbes on feia anys que no s'hi veien, i és per això que posarem en marxa un pla de neteja de les voreres i tots els carrers del poble rebran una passada de personal de manteniment per arrencar i netejar aquestes plantes», ha concretat. Barons ha afegit que «en les zones dels parcs urbans i espais verds també s'estan duent a terme actualment esporgues de zona de pas amb mitjans manuals i mecànics per recuperar les rutes de passeig que els veïns i veïnes fan servir i faran servir encara més en les pròximes setmanes». Barons explica que es prioritzarà l'espai urbà i s'anirà intervenint progressivament cap a les zones més rurals. Algunes de les obres paralitzades ja es van posar en marxa del tot a començament de maig, per reprendre l'activitat i complir els terminis establerts en l'inici de les obres i evitar que es demorin en el temps, sobretot el que afecta la mobilitat de la zona esportiva.

Pel que fa al servei de brigada, a poc a poc, el consistori ha explicat que s'ha anat recuperant tot el personal, que durant tot el confinament ha dut a terme, en equips de dues persones, la desinfecció dels carrers i zones de més afluència de pas.

Barons demana a la població «una mica de paciència», ja que aquests treballs s'allargaran setmanes i, «tot i que s'intentarà fer tan aviat com es pugui, és una situació que ens ha agafat desprevinguts». Barons destaca que «malgrat la manca de personal, han estat i estan a l'altura per unes tasques que s'han multiplicat en poc temps».