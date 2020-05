Vergés vol la fase 1 per a la Catalunya Central

La Catalunya Central és una de les tres regions sanitàries catalanes que la Generalitat proposa fer avançar a la fase 1 dilluns vinent, segons va anunciar la consellera de Salut, Alba Vergés. Les altres dues són Girona i Lleida, mentre que Barcelona i l'àrea metropolitana es quedaria uns dies més en fase 0.

L'última paraula la tindrà el ministeri de Sanitat, que anunciarà la seva decisió demà i, en cas de ser afirmativa, suposaria que les comarques centrals avançarien en la desescalada amb set dies de retard respecte al calendari inicialment previst. Cal recordar que aquest dilluns passat, 11 de maç, ja van passar a la fase 1 el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran.

Vergés va argumentar l'exclusió de les tres regions sanitàries de Barcelona –la ciutat i les àrees metropolitanes nord i sud– per l'enorme mobilitat de persones que generen. «La mobilitat és un factor de risc, no tant la densitat en si mateixa», va explicar. «És evident que les tres regions de Barcelona generen un gran volum de mobilitat», va recordar la consellera de Salut, que va recordar que «controlar un rebrot a l'àrea metropolitana seria més difícil».

Durant la roda de premsa, Vergés va destacar que la incidència acumulada del virus des de fa 14 dies és «la que es fa servir més com a base» per prendre les decisions del canvi de fase d'una regió sanitària. També es mira la incidència acumulada dels 7 dies per identificar canvis de tendència. «Les incidències acumulades estan baixant a tots els territoris del país», va exposar.

Els ciutadans de les regions que passin a fase 1 veuran com es relaxen lleugerament les normes de confinament que marcaven l'anterior esglaó. En aquest nou estadi, es permeten trobades de fins a 10 persones, sempre que es mantingui la distància de seguretat de dos metres, les normes d'higiene relatives a la rentada de mans i l'etiqueta respiratòria. Encara que al començament s'apuntava que quedava exclosa d'aquestes trobades la gent gran, el BOE no especifica cap limitació sobre aquest tema. A més, les terrasses dels bars estaran obertes amb una ocupació màxima del 50% per garantir que es poden mantenir les distàncies de seguretat, podran obrir els comerços la superfície dels quals sigui menor de 400 metres, amb restriccions de capacitat i extremant les mesures d'higiene i desinfectant l'espai dues vegades al dia, es permeten vetlles, funerals i serveis de culte amb capacitats reduïdes i, entre d'altres, la mobilitat dins de la mateixa província.