Establiments de Navarcles s'uneixen en un vídeo per reactivar el comerç local

El comerç local s'està començant a reactivar arreu del país i les dificultats amb què es troben no són poques. Per això des de l'Ajuntament de Navarcles amb la col·laboració de la productora navarclina «David Villarreal» s'ha elaborat un vídeo on apareixen una cinquantena de comerços del municipi i posen veu pròpia a aquesta iniciativa del consistori.

Sota el lema «Navarcles, comerç amb nom propi», s'ha creat el vídeo que arrela al sentiment local i vol reactivar l'esperit del municipi. La gran majoria d'establiments han participat i degut a les circumstàncies han hagut de gravar-se amb els seus propis mitjans. El muntatge és a càrrec de la productora «David Villarreal» que encapçala el mateix navarclí.

Amb aquest vídeo el consistori vol animar a tota la població perquè compri a Navarcles i es reactivi l'ànima del municipi. També es busca que la població comparteixi aquest vídeo amb el hashtag #ambnompropi i tingui una gran difusió entre la ciutadania.