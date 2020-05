Els grups aproven una moció conjunta contra les pràctiques de la Sareb

Un dels primers temes que es van tractar en aquest ple va ser l'aprovació d'una moció conjunta de tots els grups amb representació al ple municipal de condemna «de les pràctiques» de la Sareb amb les propietats immobiliàries que té al municipi. Una moció que arriba després que els veïns de 17 pisos d'un bloc del carrer Eugeni d'Ors, del qual és propietari aquest anomenat banc dolent, denunciessin amenaces per acceptar una pujada d'entre el 50 i el 70% del preu del lloguer o abandonar el domicili.



Amb el suport de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), les 17 famílies afectades van enviar una recollida de firmes a la Sareb demanant que es negociés la pujada del lloguer, però asseguren que no han obtingut cap resposta. Tot i això, algunes de les famílies de la resta de pisos del bloc han acceptat el nou preu del lloguer mentre que altres ja han abandonat el domicili, i afirmen que hi ha hagut assetjament telefònic i també presencial amb amenaces de portar-los a vies judicials si no acceptaven el nou contracte.



En la moció aprovada pels quatre grups es posa en relleu que la Sareb és una societat de gestió d'actius, procedents de la reestructuració bancària, «i és un dels responsables de l'actual situació d'emergència d'habitatge que travessen totes les ciutats de l'Estat. Algunes de les seves pràctiques es fonamenten a esprémer les economies domèstiques dels llogaters i que passen per tot un seguit d'abusos immobiliaris».



Abusos que la moció concreta que a Sant Fruitós se n'estan produint, per part de la Sareb, «en els blocs del carrer Eugeni d'Ors número 01 a 11, carretera de Vic número 102 a 104 i carrer Joan XXIII número 16 a 18, sent un total de 42 famílies, de les quals 17 estan organitzades en un moment veïnal per exigir lloguers justos».



La moció presentada i aprovada per tots els grups demana a la Sareb que «deixi de vulnerar el dret a l'habitatge del veïnat de forma sistemàtica»; i l'insta que «s'assegui a negociar de manera col·lectiva i immediata amb tots els veïns i veïnes dels blocs afectats».



També demana al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats la redacció «urgent d'una nova legislació dels lloguers estatal i/o autonòmica, que inclogui la regulació dels preus, la prohibició de les expulsions sense causa justificada, i el dret de negociació dels llogaters a través dels seus representants».