L'ANC de Bages i Moianès impulsen la campanya «Donem vida als pobles»

Les assemblees territorials del Bages i del Moianès de l'ANC posen en marxa la campanya «Donem vida als pobles» per promoure el comerç i el consum de proximitat i responsable «com a base de recuperació econòmica del nostre entorn més proper». L'ANC es proposa també «intentar aprofundir en la necessitat que aquest canvi d'hàbits que aporta beneficis per al medi ambient pugui contribuir a fer que la nostra petjada ecològica sigui més lleu i que aquests hàbits més saludables tinguin continuïtat en el temps i no acabin sent un miratge de pocs dies». La campanya de promoció del comerç local es posarà en marxa el proper dia 18. La iniciativa s'inclou en una de més genèrica de l'ANC que porta per nom «Prop de casa» i que vol ser «una plataforma de col·laboració per revitalitzar l'economia catalana i posar en contacte les consumidores i els consumidors amb agrupacions d'autònoms, pimes i cooperatives». Amb la col·laboració d'AnemXFeina, la inicitiva ja aplega més de 90 projectes.