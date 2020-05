Un ple amb molta distància social

Onze regidors (que van acabar sent deu), un secretari, tres tècnics municipals i tres policies locals per al control d'entrada en un pavelló amb capacitat per a unes 300 persones (però ahir amb la graderia completament buida). Aquest era el balanç del singular ple municipal ordinari que l'Ajuntament de Sant Fruitós va celebrar ahir al vespre, en una altra imatge inversemblant que ens deixa aquesta situació d'excepcionalitat que ha generat l'epidèmia del coronavirus.



I és que si ara ja ens començàvem a acostumar als plens telemàtics, ahir el consistori fruitosenc en va celebrar un de format inèdit: presencial sense assistència. I en un escenari totalment atípic per al debat polític municipal, un poliesportiu. El motiu d'aquest format singular (motivat pel context de la Covid-19) és que l'equip de govern (Gent Fent Poble) tenia inicialment la intenció de celebrar aquest ple obert a la ciutadania, motiu pel qual va buscar un espai alternatiu al saló de sessions, per tal de garantir el distanciament social entre els assistents. Finalment, però, el fet que aquest territori es mantingués encara en la fase zero del desconfinament i dins l'estat d'alarma feia inviable aquesta obertura. L'escenari, però, es va mantenir. Així, la imatge del ple va ser la de 14 taules d'uns dos metres de llargada (una per a cadascun dels 13 regidors i regidores, comptant l'alcalde, i una per al secretari), disposades en forma de U (com en el saló de sessions) damunt del parquet del pavelló, separades aproximadament un metre les unes de les altres i ocupant un terç de pista, just al centre. Entre les dues ales d'aquesta disposició, que majoritàriament ocupaven els regidors de l'oposició, hi havia una distància d'uns quinze metres.



Damunt de cadascuna d'aquestes taules es va disposar una ampolleta de gel desinfectant, juntament amb la ja més habitual ampolla d'aigua.



Tots els regidors que van prendre part en el ple municipal van arribar al pavelló amb la mascareta posada i la van mantenir en el decurs de la sessió (predominaven les de roba) i només en algun cas se la van abaixar puntualment per poder fer la seva intervenció. El ple va tenir les absències de la regidora d'ERC Laia Feliu, i del de JxCat Vicenç Llorenç, perquè són població de risc.



Després de tractar els dos primers punts també ho va fer la regidora de l'equip de govern Ingrid Bonells, que també ho és perquè està embarassada. D'aquesta manera, però, va poder participar en el debat i votació dels dos primers punts (que van ser el 10 i el 12, ja que es van avançar amb relació a l'ordre del dia) i garantia així la majoria necessària.



Aquests dos punts feien referència a dues modificacions del pressupost municipal per acabar destinant un import global d'1 milió d'euros a pal·liar els impactes socials i econòmics de l'epidèmia al municipi. El primer dels punts es va aprovar per unanimitat, però el segon va rebre el vot en contra del PSC, i l'abstenció d'ERC i de JxCat, essencialment per la discrepància amb com s'havien redactat les bases per als plans de reactivació econòmica a què es destina bona part d'aquests diners, ja que adduien que no s'havia buscat el consens i que hi havia «moltes llacunes».



L'equip de govern, per boca de l'alcalde, Joan Carles Batanés, va replicar que aquestes bases, que havien estat aprovades ahir al matí per Junta de Govern, s'havien lliurat als grups de l'oposició feia «9 dies i en aquest temps no hem rebut cap aportació».