Santpedor aprova un pressupost marcat per la Covid i per tres inversions centrals

L'Ajuntament de Santpedor ha donat llum verd a un pressupost de 9.093.000 euros (amb un augment de 285.000 euros amb relació a l'exercici anterior, el 3,24% més) marcat pel panorama d'incertesa obert per la crisi del coronavirus i per tres grans inversions.

La proposta econòmica es va aprovar en el que ha estat el segon ple municipal telemàtic, i en destaca que es crea un fons de contingència de 180.000 euros que se suma a 60.000 euros més provinents del romanent del 2019, el màxim que preveu l'estat per destinar a la Covid-19.

A banda, el regidor d'Hisenda, Josep Illa, ja va anunciar que es faran modificacions de crèdit, una vegada aprovat definitivament el pressupost, per dotar aquests 240.000 euros inicials de més quantitat econòmica a favor de l'emergència social, econòmica i sanitària provocada per la pandèmia.

L'equip de govern ha anunciat tres inversions importants per a aquest 2020 amb una partida de 930.000 euros. Per un costat es farà la urbanització d'una part del polígon de Santa Anna I. A aquest concepte es destinen 280.000 euros. Fonts de l'equip de govern van destacar que aquest és un projecte necessari per poder donar llicències noves a aquest sector i facilitar el creixement del teixit industrial de Santpedor en un moment clau. En concret, el tram que s'executarà és la urbanització dels accessos a aquest polígon.

També es preveu per a aquest 2020 la millora de les dependències municipals amb una partida de 275.000 euros.

La tercera inversió està vinculada a la construcció de la nova escola de La Serreta que promou la Generalitat. Les obres preveuen que l'Ajuntament faci en paral·lel la urbanització de l'entorn amb un pressupost de 150.000 euros i per això s'ha previst com una de les inversions per a aquest any. Així, tot i que un dels projectes emblemàtics que ve de la legislatura anterior és la rehabilitació de l'edifici de cal Clarassó, el regidor Josep Illa va explicar que s'executarà el 2021. «Estava prevista l'execució de la segona fase aquest any. És un dels projectes emblemàtics a cavall entre les dues legislatures, però ara la prioritat és donar resposta a la crisi sanitària i els seus efectes i, com a exercici de responsabilitat, es posposa temporalment».

El pressupost es va aprovar amb els 8 vots favorables de les dues formacions a l'equip de govern (ERC i Junts per Santpedor), 3 abstencions de Progrés Municipal i Santpedor en Comú Podem, i els 2 vots en contra de CUP Amunt.

En aquest ple ordinari del mes de maig també es va aprovar la licitació del contracte de l'escola bressol municipal Els Gallarets. Els trets més rellevants del plec de clàusules són, entre d'altres, que les condicions del servei es plantegen sobre la base de la plena ocupació i es defensen els valors de l'escola pública i verda. També s'incorpora el servei de menjador amb la premissa d'incloure producte fresc, de proximitat i ecològic.

A més es va acordar la creació d'una comissió de seguiment de la Covid-19 amb representants de tots els grups municipals i d'entitats o associacions. La composició i la primera reunió se celebraran en el decurs de la propera setmana i es faran reunions amb caràcter quinzenal per poder prendre decisions dels passos a seguir per donar resposta a les necessitats generades per la crisi sanitària.

En el ple es va aprovar per unanimitat una moció presentada per CUP Amunt per a la col·locació de Stolpersteine en commemoració del 75è aniversari de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen.

El regidor Jesús Puig, de Santpedor en Comú Podem, va viure el seu darrer ple en presentar la seva renúncia al càrrec per motius personals. Puig va lamentar «no poder fer aquesta renúncia a la sala de plens i poder estrènyer la mà a tots els regidors».