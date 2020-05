El sector firal a Catalunya veu amb «inquietud» que es consideri les fires com a «esdeveniments massius» similars als concerts o als partits de futbol i avisa que cal que s'apliquin mesures «singulars» i «pròpies» per evitar un retard en la represa de l'activitat que impliqui que es deixin de fer fins al 80% de les fires que Catalunya tenia previstes per a aquest any. Així ho diu el president de la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC), Ramon Ferrando. Segons la FEFIC i la direcció general de Comerç, el coronavirus ja ha provocat que s'hagin deixat de celebrar a Catalunya un 42,5% de les fires previstes aquest 2020, inclosos els mesos de juliol i agost. «Si se'ns posa al mateix sac que els grans esdeveniments es dificultarà el retorn a la normalitat al setembre, octubre i mesos posteriors», diu Ferrando, que recorda que les fires requereixen certeses i mesos de preparació per poder funcionar bé. La tardor és, juntament amb la primavera, que ja es dona per perduda, el moment de més activitat firal.