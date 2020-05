Castellbell suspèn la festa major i en destinarà el cost a línies d'ajut

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha anunciat la suspensió de la festa major d'estiu, que cada any se celebra a mitjan agost.

El consistori ha pres aquesta mesura de seguretat i prevenció per evitar els actes multitudinaris i els possibles contagis del coronavirus, davant del panorama actual. Tanmateix, fonts municipals han concretat que, depenent de l'evolució de la pandèmia, el consistori estudiarà programar algun acte que es pugui seguir respectant les mesures de distanciament social i prevenció de les autoritats sanitàries. L'Ajuntament ha anunciat que el pressupost de la festa es destinarà a les línies d'ajudes a comerços, petites i mitjanes empreses i professionals autònoms amb crèdits de 1.000 euros a interès zero. En paral·lel, també es destinarà una partida per a ajudes urgents en matèria de lloguers, subministraments, recursos educatius, aliments i productes de necessitat.