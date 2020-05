Un equip d'alumnes de l'escola Vedruna de Cardona és entre els 25 seleccionats tot l'Estat

L'equip de noies de 4t d'ESO de l'escola Vedruna Cardona format per Dounia Benalla, Eulàlia Badia, Maria Pasquina i Rut Tristany, amb la coordinació de la professora Àngela M. Colell, ha participat del 5 al 7 de maig al campus virtual d'EduCaixa en la modalitat del Repte BeCritical. El grup de noies va ser un dels 25 equips seleccionats a nivell estatal per participar al campus i optar a un premi final que es coneixerà el proper dimecres, 20 de maig.

El Repte BeCritical és un dels programes educatius oferts per EduCaixa per treballar l'esperit crític davant les fake news que arriben a través dels diferents canals de comunicació.

El repte per arribar al campus BeCritical consistia a realitzar un vídeo en el qual es destapés una fake new i s'expliqués com s'havia fet.

L'equip de Vedruna Cardona va treballar una falsa notícia que va circular per les xarxes socials aquest estiu passat sobre l'arribada de joves immigrants no acompanyats i la violència a les aules. Aquest projecte les va fer mereixedores de participar al campus d'EduCaixa, que en principi havia de ser presencial a Barcelona i optar al premi final, un viatge a Nova York. La pandèmia del coronavirus no ha fet possible el campus presencial ni el viatge als Estats Units, però EduCaixa va engegar el campus virtual amb activitats formatives i un nou premi que consisteix en un ordinador portàtil per a cada integrant dels millors 5 grups finalistes i un curs formatiu online del MIT a la Universitat de Boston pel professorat.

Àngela M. Colell ha explicat que aquest contacte amb el MIT han estat tres dies de campus virtual molts intensos, amb activitats formatives, xerrades i nous reptes que han demostrat que el confinament no és un impediment per continuar aprenent.