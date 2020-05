Els gimnasos del Bages veuen inviable obrir a la fase 1 i molt complicat tornar a la segona

No es podrà anar encara al gimnàs en la fase 1, almenys a les principals instal·lacions que trobem al Bages. «Només ens deixen obrir per fer entrenaments personals, i tenint en compte que tindrem unes despeses extra per a la reobertura, necessàries per extremar les mesures de seguretat, se'ns fa inviable ara per ara tornar a l'activitat», afirma clarament Lluís Serracarbassa, director del grup Cube Fitness Club.

Els gimnasos poden començar a obrir amb accés prohibit als vestidors i dutxes i només per a entrenaments personals. «Hauríem de donar fins i tot cita prèvia. A nivell federat entenc que es pugui arribar a fer aquest entrenament individual, però a nivell d'oci i lleure per als gimnasos seria una gran pèrdua econòmica», afirma Albert Canal, gerent del gimnàs Nat's, de Sant Fruitós de Bages. Canal es mostra optimista que podrà obrir a la fase 2, «però s'ha de tenir en compte que no es podran utilitzar en aquesta fase ni vestidors ni dutxes», afegeix.



L'Ateneu, dels més optimistes

Un dels gimnasos que veu opcions de poder retornar a l'activitat en aquesta fase 1 és l'Ateneu. Ferran Cabanes, director executiu de l'Ateneu Les Bases, veu difícil obrir aquest mateix dilluns, però «un cop tinguem l'autorització per tornar a l'activitat, mirarem si el protocol de seguretat que hem preparat compleix tots els requisits per anar anunciant als nostres usuaris la reobertura», afirma. D'altra banda, Joan Flotats, responsable d'Aigües de Manresa en la gestió de les Piscines Municipals, assegura que no s'obriran fins a la fase 3, a causa del que suposa obrir unes instal·lacions de la magnitud de les piscines per fer només entrenament personal. Tot i així, tampoc garanteix l'obertura en la tercera fase. «Tenim aquesta previsió amb les restriccions actuals. Si augmentessin, seria complicat també reobrir a la fase 3», afirma.

Una altra de les preocupacions dels gimnasos és que es garanteixi també la seguretat dels treballadors. També consideren que no estan informats correctament per fixar-se una data de reobertura.