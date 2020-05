L'Ajuntament de Sant Vicenç facilitarà l'ampliació de les terrasses del municipi

Amb la voluntat de facilitar el retorn a l'activitat de bars, restaurants i cafeteries, tancats des de l'inici de la crisi, des de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet s'han establert diferents mesures de suport al sector de la restauració. El consistori facilitarà l'ampliació de les terrasses de manera gratuïta durant la fase 1, i donarà llum verd a l'ampliació de l'espai per a taules i cadires sobre la vorera i sobre la calçada, en cas que no es requereixi cap mesura excepcional.

En tots dos casos, s'ha de tenir en compte que el nou espai ocupat no impedeixi les entrades i sortides de vehicles als guals particulars i el vistiplau dels veïns, com és habitual. En el cas en què s'ocupi la calçada, es tancarà el pas de vehicles en els trams afectats, sempre que sigui possible, de dijous a diumenge, per facilitar l'extensió de taules i cadires.

En paral·lel, els establiments no hauran de pagar la taxa d'ocupació de la via pública durant aquesta primera fase de confinament. En el cas que ja hagin pagat tota la temporada rebran un descompte proporcional als dies que duri la fase 1 i es bonificarà la taxa fins a final d'any en un 50%.