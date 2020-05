L'oposició de Sant Fruitós denuncia que el govern enviés treballadors amb la Covid-19 a les cases del poble

Repartiment de roses per part de l'Ajuntament de Sant Fruitós durant la diada de Sant Jordi

Els grups de l'oposició de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (PSC, Junts per Sant Fruitós i ERC) han emès un comunicat en el què acusen a l'alcalde, Joan Carles Batanés, d'enviar treballadors municipals amb la Covid-19 a realitzar un repartiment de roses i contes a domicili per Sant Jordi. Part de la plantilla s'havia sotmès a un test per conèixer el seu estat de salut però, segons l'oposició, l'alcalde va decidir enviar-los al repartiment que l'Ajuntament va dur a terme malgrat no conèixer els resultats dels testos en aquell moment. Posteriorment els resultats de part de la plantilla van ser positius.

Els grups de l'oposició asseguren en el comunicat que "es podia haver fet aquesta tasca amb voluntaris, o esperar a tenir el resultat de les proves", i afegeixen que l'alcalde "no va fer cas a ningú i va tirar pel dret". Per altra banda també critiquen la gestió que es va fer dels repartiments de Sant Jordi. L'Ajuntament va repartir tres objectes: una rosa, un setmanari Montpeità i, pels infants, un conte editat per l'Ajuntament. El problema és que, segons l'oposició, aquests repartiments es van fer en tres viatges diferents augmentant d'aquesta manera el risc de contagi.

"A part de l'animalada sanitària que això suposa, la conseqüència ha estat que, tot el personal de protecció civil i de la brigada municipal ha estat com a mínim una setmana sense poder treballar i només 5 dels 14 membres de la policia local disponibles", assegura el comunicat. En aquest sentit l'oposició denuncia que el mateix alcalde va confirmar en el darrer ple que els policies estaven realitzant torns de 12 hores quan amb només cinc treballadors disponibles és impossible complir amb els sis efectius diaris (una parella per torn, més una parella de reforç durant el dia) que calen per dur aquests torns a terme.

En el comunicat l'oposició critica la gestió de la crisi sanitària que ha dut a terme el govern. "El poble on es van poder repartir roses i mones de Pasqua no ha pogut repartir mascaretes i EPI's", afirmen. I és que la reducció de la plantilla de treballadors municipals a causa del coronavirus no va permetre dur a terme el repartiment de mascaretes a domicili que estava previst.

La crítica no acaba aquí ja que les formacions polítiques de l'oposició critiquen l'acord que es va adoptar en el darrer ple que contemplava la incorporació de romanent de tresoreria, fet "que deixarà aquest recurs gairebé esgotat per aquest exercici, amb el problema que això pot ocasionar quan calgui continuant prenent mesures que realment siguin necessàries" afirma el comunicat.