Sallent inicia les obres de reforma d'un tram de l'antiga carretera

L'Ajuntament de Sallent ha pogut posar finalment en marxa les obres de remodelació d'un tram de l'antiga carretera de Manresa a Berga, que transcorre per dins de la trama urbana. Es tracta d'un projecte que s'havia de començar a executar el mes de març passat, i fins i tot ja se n'havia fet l'acta de replantejament amb l'empresa constructora, però la situació d'excepcionalitat que ha generat l'epidèmia del coronavirus va obligar a ajornar. Ara, però, ja s'hi poden veure tanques d'obra i mitjanes de protecció instal·lades, i s'han començat els primers treballs d'enderroc.

En concret, la intervenció que s'hi ha projectat es concentrarà en el tram que va des del Pont Vell (pont Pere Otger) fins a l'institut, al qual s'accedeix des d'aquest vial. Essencialment, el que es planteja dur a terme és una remodelació i millora de la vorera, que estava molt deteriorada i que en alguns punts era fins i tot inexistent. L'objectiu principal és que progressivament l'antiga carretera, que separa el nucli urbà de sectors com el barri de la Rampinya, adquireixi més imatge de via urbana. I és que es tracta d'un pas molt transitat per vianants pel fet que connecta amb l'institut i també amb diferents establiments comercials situats a l'inici del vial per l'entrada sud.

És, a més, una ruta molt freqüentada per a les passejades, ja que també porta fins a la zona de l'antic barri de l'Estació, i d'aquí cap als polígons industrials.

L'obra que hi ha prevista forma part d'un pla global d'intervenció a tot el vial.