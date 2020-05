El Bages promou un pati més divers

El Bages vol promoure a partir del curs que ve els anomenats patis coeducatius. L'objectiu és que l'habitual espai de lleure escolar entre classes sigui més divers del que és tradicional, tant en el tipus d'activitats que els alumnes hi practiquen com, per exemple, en el trencament d'estereotips. Per assolir aquesta fita, al llarg d'aquest curs s'ha portat a terme una formació, a través del Consell Comarcal del Bages, en què hi ha pres part professorat de sis centres de diferents municipis.

En el marc de les sessions de formació s'han plantejat mesures per afavorir unes bones dinàmiques als patis i evitar que els jocs de pilota, en especial el futbol, monopolitzin sempre l'atenció dels infants. En concret, en aquesta primera formació hi han participat una vintena de mestres d'educació infantil i primària de les escoles Mare de Déu de Montserrat de Súria, La Serreta de Santpedor, L'Olivar de Castellnou de Bages, Joviat de Manresa, El Pilar de Manresa, Jaume Balmes de Castellbell i el Vilar, i Sant Josep, de Navàs.

El treball amb el professorat ha servit per promoure aspectes com ara la igualtat de gènere, combatre els estereotips, treballar la prevenció i l'erradicació de les violències masclistes, la convivència, el respecte a la diversitat i el foment de la igualtat de tracte i la no discriminació.

Al llarg de la feina realitzada s'han fet visibles les desigualtats que continuen existint als patis de les escoles, que a patir d'ara es conceben com a espais educatius integrats al model pedagògic de cada centre.

Experimentar amb la reorganització d'un espai comunitari i quotidià, com és el pati de l'escola, és un repte educatiu engrescador, que permet un aprenentatge basat en l'abordatge de problemes reals i propers amb un propòsit de transformació social, com defensen les propostes de les pedagogies crítiques i feministes. La formadora del curs, Dafne Saldaña, ha explicat que «totes les persones participants han mostrat un gran compromís i interès, han desenvolupat totes les tasques i activitats proposades i han invertit, fins i tot, més hores de dedicació, energia i creativitat de les requerides per assolir els objectius del curs».

La formació continuarà a partir de setembre, en què es preveu que durant el curs 2020-2021 les escoles participants que ho desitgin puguin introduir canvis en els seus patis a partir dels processos de participació que han fet. Els mestres han fet una valoració molt positiva de la formació que els ha permès reflexionar, compartir i analitzar com canviar els patis de les escoles per fer-los més participatius i amb dinàmiques noves.

La formació ha estat una iniciativa de l'àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages.