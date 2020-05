El govern de Sant Fruitós fa pinya davant l'embat a l'alcalde per la gestió de la Covid-19

Els cinc regidors del govern en minoria de Gent fent Poble (GfP), a l'Ajuntament de Sant Fruitós, fan front comú i donen el seu suport incondicional a l'alcalde, Joan Carles Batanés, davant les crítiques dels tres partits de l'oposició (ERC, PSC i JxC) per com s'està gestionant las crisi ocasionada per la Covid-19 al municipi, i els retreuen que personalitzin els atacs en Batanés, «que és el cap visible d'aquest equip, però som un i anem tots junts».



Tal com ja ha explicat aquest diari, l'oposició acusa el govern de GfP del repartiment de roses i de la revista local per Sant Jordi als domicilis del poble amb personal municipal que era portador de la Covid 19. En una roda de premsa convocada aquest dimarts pels cinc regidors del partit i amb l'absència expressa de Batanés, no ha negat la possibilitat que membres que van participar «voluntàriament» en el repartiment fossin positius assimptomàtics de coronavirus, si bé en aquell moment van actuar amparats per les garanties que els donaven responsables sanitaris i seguint tots els protocols establerts. I és que, el dia abans del repartiment es van fer testos PCR a 35 treballadors municipals, i segons ha explicat el regidor Cristian Marc Huerta, «se'ns va dir que si en 24 hores no rebíem una trucada o un e-mail dient que érem positius, és que havíem donat negatiu». El regidor assegura que els testats (alguns dels quals si que van donar positiu) no van rebre cap comunicació fins el 27 d'abril, quan ja s'havien fet els repartiments als domicilis. En tot cas, «volem donar un missatge de tranquil·litat», ha explicat Huerta «i en cap moment no s'ha posat en risc els ciutadans de Sant Fruitós» perquè el repartiment es va fer sota unes «estrictes» mesures de distanciament i d'higiene. Entre altres coses, no es va entrar dins de cap domicili.



Més enllà d'això, GfP reitera que fer aquest repartiment va ser una decisió «conjunta i no de l'alcalde», i que no es va donar cap ordre sinó que es va fer voluntàriament amb personal de la brigada, de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, i de la Policia Local, a qui GfP agraeix la tasca feta. En aquest sentit, el primer tinent d'alcalde i regidor del partit, Xavier Racero, acusa l'oposició d'actuar «amb mala fe», i de «voler desprestigiar la figura de l'alcalde i la tasca de l'equip de govern». També li retreu el perjudici que diu que ha ocasionat amb aquestes acusacions al personal que va participar en el repartiment.



En la compareixença d'aquest dimarts també hi havia les regidores de Sanitat, Núria Clarella; i de Promoció Econòmica, Carme Cruz. La regidora de joventut i Comunicació, Íngrid Bonells, s'ha absentat degut al seu embaràs.