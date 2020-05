L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet vol més presència policial per millorar la convivència del municipi

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet reitera que cal la implicació de totes les administracions i cossos de seguretat per fer front a les ocupacions i incidències relacionades, que s'han vist agreujades durant les darreres setmanes coincidint amb el confinament. L'Ajuntament va programar telemàticament una nova junta de seguretat local (la darrera es va fer l'abril del 2017) per buscar la complicitat dels diferents cossos de seguretat i sol·licitar més presència policial per fer front a un fenomen que afecta la convivència del municipi.

En aquesta trobada van participar-hi l'alcaldessa, Adriana Delgado, el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Martí, el director dels serveis territorials d'Interior a la Catalunya central, Eduard Freixedes, i membres dels cossos de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Local.



Noves mesures

El consistori vol implantar mesures per dificultar les ocupacions en què destaca la intenció de tancar l'accés lliure a les estacions de Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat i que s'hi accedeixi pel sistema de torns. Per aconseguir-ho, demanaran a Renfe/Adif que acceleri el projecte de rehabilitació de l'estació, que es va presentar en fase de redacció al febrer, i fa setmanes que es va fer la mateixa petició al director de Ferrocarrils, Ricard Font, perquè també s'eviti que es pugui entrar i sortir amb facilitat, com fins ara.

També s'està estudiant la instal·lació de càmeres de seguretat en punts estratègics del municipi i s'ha establert un protocol per demanar a particulars, bancs i grans tenidors que denunciïn les ocupacions o posin al mercat de lloguer les seves propietats, a partir d'un llistat d'habitatges ocupats o susceptibles de ser-ho que s'ha realitzat de forma interna. L'Ajuntament també condicionarà l'accés a les ajudes de Serveis Socials i demana la col·laboració ciutadana perquè denunciï qualsevol acció sospitosa d'ocupació d'habitatges.

A mitjan febrer el consistori va tallar el subministrament d'aigua i llum als habitatges ocupats més conflictius de Sant Vicenç de Castellet, i aquesta setmana s'han tapiat dos habitatges que han estat desocupats, però reitera que els ajuntaments no tenen prou competències per eradicar el fenomen de la delinqüència ocupacional i que s'ha de tractar des d'una òptica supramunicipal.