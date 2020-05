Talamanca disposarà d'un itinerari per a vianants a la travessera de la població

La travessera urbana de Talamanca tindrà un camí per als vianants

La Diputació de Barcelona iniciarà aquesta setmana les obres de construcció d'un itinerari de vianants a la carretera BV-1221 en la travessera urbana del nucli de Talamanca. Durant les obres, que tenen un pressupost de 208.406 euros i un termini d'execució de 5 mesos i mig, es regularà el trànsit per semàfor amb pas alternatiu de vehicles.

L'actuació comporta la construcció d'un itinerari de vianants al marge esquerre de la carretera d'uns 300 metres de longitud i tres metres d'ample, que connectarà la vorera actual des de la plaça del Raval fins a la cruïlla amb la plaça de l'Església. Les obres inclouen millores en la calçada actual amb l'eixamplament d'alguns trams i la millora del marge dret amb la construcció d'un voral de formigó allà on manca. L'itinerari tindrà enllumenat i mobiliari urbà per permetre l'estada de vianants per gaudir de les vistes.