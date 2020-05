Sant Vicenç de Castellet tallarà el trànsit del carrer Gran de dijous a diumenge durant la fase 1

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet restringirà la circulació de vehicles al carrer Gran de dijous a diumenge a partir de demà. La mesura s'aplicarà per facilitar l'activitat de les terrasses de bars, restaurants i cafeteries i per promoure la mobilitat a peu al centre comercial del municipi durant la fase 1 del desconfinament.

Demà, el tall a la circulació de vehicles serà efectiu a partir de les 12 del migdia per fer més àgil les tasques de càrrega i descàrrega. Divendres, el tall ja serà efectiu a partir de les 8 del matí i durant tot el cap de setmana es tancarà totalment la circulació, excepte pels guals de veïns i càrrega i descàrrega del comerç local.

La decisió d'incloure el carrer Gran com a illa de vianants és una de les mesures preses per l'Ajuntament en la fase 1 del desconfinament per afavorir l'activitat de bars, restaurants i cafeteries, que han de tancar a les 23h. També es preveu l'ampliació de l'espai per a les terrasses per poder complir les limitacions d'aforament i la bonificació del 50% de la taxa d'ocupació de la via pública, que serà exempta durant aquest període.