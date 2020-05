Santpedor gestiona oferir el casal d'estiu amb mesures de seguretat contra el contagi

A Santpedor es treballa amb la idea que aquest estiu es faci el Bitxac, el casal municipal d'estiu. El casal complirà la normativa de mesures de seguretat per evitar la propagació de la Covid-19 i oferirà activitats de lleure durant tots els mesos de vacances. Des del moment que s'obri, a final de juny, el Bitxac estarà en funcionament fins al setembre coincidint pràcticament amb la represa del nou curs escolar. El mes d'agost i els primers dies de setembre, que fins ara no hi havia casal, es reserva la possibilitat de fer-se en cas que hi hagi prou demanda.

L'Ajuntament, en col·laboració amb el Consell Esportiu del Bages, que és l'ens que organitza el casal, ja ha posat fil a l'agulla a l'espera de conèixer quines seran les restriccions vigents en el moment d'obrir la proposta de lleure d'estiu dels nens i nenes de Santpedor.

Ara per ara, la idea és que el Bitxac obri portes el dia 22 de juny i hi hagi casal fins al 10 de setembre. Es faran 5 grups com sempre però el nombre de nens i nenes per grup es reduirà al que es permeti en el moment que es facin les inscripcions i seguint les premisses marcades pel departament de Sanitat. Cada grup: xics, petits, mitjans, grans i supergrans, estarà en un espai diferent. Ara, precisament, s'està treballant en quins espais municipals ocuparà cada grup. També, a més dels monitors de lleure, hi haurà monitors que hauran fet una formació específica sobre la Covid-19.

L'oferta del mes d'agost i la primera setmana de setembre, que són una novetat d'aquest any atípic, es farà sota demanda. Si tot va bé, el casal tindrà una ampliació d'horaris. Hi haurà una primera hora d'acollida entre 8 i 9 del matí. L'horari de matí serà de 9 a 1 i hi haurà, per a qui ho demani, servei de menjar amb carmanyola entre la 1 i les 3. El casal també disposarà d'un torn de tarda de 3 a 5 i una hora de recollida entre les 5 i les 6.

Amb la previsió que el casal es pugui celebrar, ja s'ha obert el període d'inscripcions per poder fer de monitor. L'equip de monitoratge és responsable de coordinar i dinamitzar un grup d'infants amb la programació i realització d'activitats, vetllarà pel seu bon funcionament i en farà una avaluació després.