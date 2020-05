Sant Vicenç tindrà enguany una Ballada Popular de Gitanes virtual

La Ballada Popular de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet es trasllada aquest a any de la plaça de l'Ajuntament a internet. El proper diumenge 31 de maig més de 200 persones ballaran des de casa seva connectades a internet. Tal i com ja va avançar regió7 fa tres setmanes, l'edició d'enguany a la plaça s'ha suspès com a conseqüència de la situació d'excepcionalitat pel coronavirus, però les gitanes no faltaran.

A través d'un programa informàtic es vincularan tots els balladors i balladores des de la foto de grup de cadascuna de les colles fins al galop final. La festa també inclourà la Cercavila, el Ball de Gegants, el Ball de Caldes, el Galop d'entrada, el Galop de Coronació, els Entremesos i el Galop de sortida.

Els balladors i balladores fan diferents assajos durant aquest mes de maig perquè tot surti rodó el proper diumenge 31. La festa es podrà seguir a través de youtube a les pàgines web www.lesgitanes.cat i gitanes.svc.cat i a través de Castellet Ràdio a l'adreça www.castelletradio.cat. La Ballada Popular de Gitanes, declarada festa d'interès local, té una trajectòria centenària que es preservarà a través d'internet aquest any.