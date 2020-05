Quan els alumnes són els cromos estrella

L'escola Collbaix de Sant Joan de Vilatorrada ha impulsat aquest curs una iniciativa singular que, tot i que malauradament la crisi del coronavirus ha deixat a mitges pel tancament obligat dels centres, de ben segur que deixarà molt bon record entre els seus alumnes. I més d'un deu esperar amb delit el retrobament amb els companys per no deixar-ho inacabat. I és que l'eix central d'aquest projecte, impulsat en el marc del 30è aniversari de l'escola, és un àlbum de cromos, amb uns protagonistes molt pròxims. No és ni una col·lecció d'estrelles del futbol, ni lligada als dibuixos animats o de personatges de pel·lícules. Els protagonistes que omplen les pàgines d'aquest àlbum de cromos són els alumnes, el professorat, el personal de cuina, la vetlladora i inclús el conserge de l'escola Collbaix. Els estudiants han pogut anar enganxant les imatges a les caselles buides i, a poc a poc, van donant forma a un àlbum de 232 cromos que reuneix totes les persones que formen part del centre educatiu.

«Entre els alumnes hi ha molta afició per les col·leccions de cromos», explicava el director de l'escola, Rafa Gordillo. Precisament per això, a l'hora de buscar una activitat lúdica per celebrar les tres dècades de l'escola, l'equip directiu va considerar que crear un àlbum de cromos personalitzat pel conjunt d'estudiants del centre donaria molt de joc. «És una forma de cohesionar tot l'alumnat i els professionals del centre, posant nom i cara als companys», subratlla.

Des del mes de gener, els alumnes disposen d'un àlbum per anar omplint amb els cromos. Es tracta d'una col·lecció que és plena de picades d'ullet a diversos detalls de l'escola Collbaix. Com a fons de les pàgines del llibre, els alumnes poden reconèixer el mural que vesteix un dels murs del pati. Es tracta d'una composició elaborada a partir de dibuixos infantils firmada per Carla Oliveres. Al mateix temps, a la portada, els estudiants hi veuen el rosetó de colors del pis superior de l'escola. És el resultat del treball voluntari de la fotògrafa i mare de l'escola, Sílvia Belmont, que es va encarregar del disseny de l'àlbum i de retratar els estudiants i el personal de l'escola. Un cop enllestit el disseny, es van enviar les maquetes a l'empresa SuperCromos de Madrid per a la impressió. El cost final del projecte s'enfila a 3.000 euros, que ha ajudat a finançar l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, la Diputació de Barcelona i l'AMPA del centre.

Cromos per a la lectura

La iniciativa, però, encara va una mica més enllà, ja que, a part de la simple col·lecció, era un incentiu per promoure l'activitat de l'alumnat al centre. I és que per aconseguir els paquets de cromos que permeten anar completant l'àlbum, calia anar superant amb èxit les activitats literàries proposades pel tutor: llegir històries, buscar endevinalles... «L'àlbum de cromos ha de ser un incentiu per a la lectura», destaca Gordillo. Mentre el curs va estar actiu, la idea era que cada mes els mestres plantejaven activitats literàries originals, com llegir embarbussaments, recomanar lectures o fer un debat sobre un llibre.

«Les activitats que funcionin s'incorporaran al programa que situa la lectura al centre de l'aprenentatge», assenyala Gordillo. «Des de l'escola, hem d'intentar fomentar el gust per la lectura», apunta el mestre Jesús Martínez. Com a tutor d'alumnes d'entre 9 i 10 anys, observa que l'impacte de l'era digital és alt i considera que «s'ha d'intentar fomentar l'hàbit de la lectura amb aquelles històries que connecten amb ells».

Fomentar l'interès pels llibres és un dels objectius clau de l'àlbum, però no l'únic. «La igualtat de gènere és un dels valors de la iniciativa. A les pàgines de l'àlbum hi sortim tots: nenes i nens. Per desgràcia, a la majoria de col·leccions de cromos la presència femenina és escassa», diu Gordillo. El coronavirus ha deixat l'àlbum a mitges, però el centre preveu lliurar els cromos restants a tots els alumnes tan bon punt sigui possible el retrobament. I encara preparen una última sorpresa digital amb les imatges, que no volen desvelar, i que s'anunciarà properament a través de la web de l'escola.

(Les fotografies del reportatge van ser fetes abans del tancament de les escoles per la situació d'excepcionalitat del coronavirus).