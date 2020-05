Les AMPA volen garanties contra les desigualtats

La Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) va demanar ahir a la Conselleria d'Educació que garanteixi l'educació presencial al setembre a tot l'alumnat per no provocar desigualtats.

La petició es va formular després que, segons la presidenta de Fapac, Belen Tascón, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, parlés de «prioritzar però no de garantir» que aquesta educació sigui presencial. Al mateix temps, l'entitat li va retreure que traslladi la responsabilitat als centres en els plans de contingència que s'han de preveure de cara al proper curs.

La Fapac lamentava ahir que aquesta responsabilitat es faci recaure en els centres tant en l'obertura a partir de el 1 de juny com al setembre, i per això demana al departament que «prengui les regnes» i estableixi uns criteris clars i unes «línies vermelles».

En aquesta línia, la Federació sosté que no poden ser unes instruccions tan genèriques com les que, segons la seva opinió, es van donar per a l'avaluació del tercer trimestre en línia. Tascón va demanar ahir que, de cara a l'inici de curs al setembre, «es garanteixi el dret a l'educació» per a tot l'alumnat, perquè en cas contrari s'augmentarà la segregació escolar.